SICUREZZA, PREMIATI 23 AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DELLA LOMBARDIA

ASSESSORE LA RUSSA: ESEMPIO DI ALTRUISMO E PROFESSIONALITÀ CHE MERITA DI ESSERE CELEBRATO

ASSESSORE CARUSO: GRATITUDINE A CHI SVOLGE CON SPIRITO DI SERVIZIO UN LAVORO FONDAMENTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2025. Sono 23 gli agenti di Polizia locale, provenienti da diversi Comuni della Lombardia, premiati oggi a Varese nel corso di una cerimonia solenne in occasione della festività del patrono, San Sebastiano. Si tratta di personale che si è distinto per meriti speciali per episodi avvenuti nel 2023.

L’evento di Regione Lombardia celebra il valore e l’impegno quotidiano delle forze di Polizia locale.

Tra i premiati, un riconoscimento speciale è stato conferito al viceispettore di Polizia, Christian Di Martino, che è stato accoltellato mentre era in servizio nella stazione di Milano-Lambrate, durante un intervento complesso. Il gesto eroico e il coraggio dimostrato nell’affrontare una situazione di pericolo sono stati evidenziati come esempio di straordinaria dedizione al dovere.

Inoltre, è stata consegnata una targa alla memoria dell’agente di Polizia locale Nicolò Savarino, caduto in servizio a Milano. La targa è stata ricevuta dall’agente Vincenzo Notangelo del Comando di Polizia locale di Limbiate, in segno di riconoscimento per il loro contributo nel perpetuare il ricordo e i valori che Savarino ha rappresentato.



ASSESSORE LA RUSSA – “Nel celebrare la nona edizione della Giornata regionale della Polizia Locale – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, vogliamo rendere omaggio agli uomini e alle donne in divisa che si distinguono per il loro coraggio, la generosità e l’impegno quotidiano al servizio della comunità.

Oggi premiamo 23 agenti che rappresentano gli oltre 8.000 operatori della Polizia Locale in Lombardia, simbolo di un Corpo che è il primo baluardo di legalità per i cittadini. Ho consegnato personalmente un riconoscimento anche al viceispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino, che ha rischiato la vita in un grave episodio accaduto lo scorso maggio alla stazione di Lambrate a Milano. Grazie al lavoro straordinario del Trauma Center dell’ospedale Niguarda, Christian è ancora con noi e oggi testimonia il valore del sacrificio di chi indossa una divisa”.

“Siamo orgogliosi – ha aggiunto La Russa – di essere l’unica Regione in Italia ad aver istituito un fondo, dal luglio 2019, con uno stanziamento annuo di 100.000 euro, destinato alla tutela degli agenti in caso di decesso o danni permanenti subiti durante il servizio. Negli ultimi quattro anni, abbiamo ricevuto e finanziato oltre 170 domande, confermando il nostro impegno concreto nel garantire un sostegno economico a chi affronta rischi quotidiani per proteggere la collettività. Con iniziative come queste, unite alla commemorazione del sacrificio dell’agente Nicolò Savarino, rinnoviamo il nostro impegno a valorizzare e supportare il ruolo fondamentale degli agenti di Polizia Locale, che ogni giorno, con amore e dedizione, contribuiscono alla sicurezza della nostra Regione”.

ASSESSORE CARUSO – “Quella di oggi è una giornata importante – ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – per tributare onore a quel presidio imprescindibile di legalità volto a garantire il decoro delle nostre città. È un’occasione non solo per ringraziare chi tra gli agenti si è maggiormente distinto, ma anche per esprimere gratitudine a tutti coloro che, grazie alla passione, alla tenacia, all’abnegazione consolidano una sinergia irrinunciabile tra le Forze dell’ordine e la cittadinanza. Donne e uomini in divisa che svolgono, silenziosamente, quel lavoro di ‘cultura della legalità’ tanto urgente quanto fondamentale in questo momento storico. Regione Lombardia con i suoi strumenti c’è e ci sarà per sostenere queste sentinelle del territorio, sempre presenti, a rendere, a coltivare e a promuovere il ‘bello’ dei nostri luoghi”.



GLI AGENTI PREMIATI DIVISI PER PROVINCE

Provincia di Monza e Brianza

Comune di Limbiate

Agente scelto Laura Nicolaci (assente alla consegna del premio)

Agente Vincenzo Notangelo

Provincia di Milano

Comune di Milano

Sovrintendente esperto Ivano Marino

Sovrintendente esperto Sandro Tessarollo

Assistente esperto Maura Muzio

Sovrintendente Chantal Lattuada

Sovrintendente Vincenzo Compagnone

Agente Salvio Salvatore Grauso

Agente Rosario Piscopo

Provincia di Varese

Comune di Brebbia

Agente Marina Natascia Finazzi

Provincia di Brescia

Comune di Calcinato

Agente scelto Martina Siciliano

Agente Colomba Gloria Zaffino

Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

Vice Commissario Marco Zana

Specialista di Vigilanza Nicola Losi

Comune di Iseo

Assistente esperto Giuseppe Antonio Scolaro

Provincia di Bergamo

Comune di Ciserano

Vice Commissario Carolina Vendramini

Comune di Treviglio

Commissario Capo Claudio Cortesi

Agente Alberto Mastromattei

Provincia di Lodi

Comune di Codogno

Assistente scelto Stefano Zaninelli

Agente Antonella Scaramozza

Provincia di Lecco

Comune di Paderno d’Adda

Assistente scelto Mario Giovine

Agente Beatrice Porro

Provincia di Pavia

Comune di Voghera

Sovrintendente Rosanna Fariseo.