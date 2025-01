SICUREZZA URBANA, PROSEGUE IMPEGNO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER RAFFORZARE LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO E PRESIDIO DEL TERRITORIO

IL SINDACO ROBERTO DI STEFANO: “GRAZIE AI NOSTRI UOMINI E DONNE IN DIVISA PER IL LORO INSTANCABILE SERVIZIO AI CITTADINI”



(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 20 gennaio 2025 – Un comando di Polizia locale più organizzato ed efficiente attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti innovativi. È uno degli obiettivi del 2025 pensato per rafforzare il presidio territoriale e la sicurezza urbana. Il primo passa è la forte informatizzazione che ha preso avvio il luglio scorso e che con l’avvio del 2025 entra nel vivo in quanto il comando avrà un unico data base per le attività di infortunistica stradale, centrale operativa, polizia giudiziaria, che ci permetterà non solo di migliorare la qualità dei nostri atti, ma anche di avviare la “mappa del rischio”, utile strumento per programmare le attività a seguito di analisi delle criticità.

La festa di san Sebastiano è un momento di festa, ma anche di bilanci. L’anno 2024 ha registrato oltre 4.500 interventi notturni, 8.500 persone controllate; sono state rilevate circa 33.000 violazioni al codice della strada, tra cui 2454 a tutela delle fasce più deboli; 218 senza assicurazione; 329 omessa revisione e 237 veicoli sequestrati; 989 veicoli rimossi; violazioni ai regolamenti comunali con 598 verbali; violazioni in materia di rifiuti con 225 verbali; 8 persone arrestate ed una 1 misura cautelare eseguita a seguito di attività investigativa (3 arresti per spaccio, 4 per rapina, 1 per incendio); 295 Comunicazioni di reato alla procura della repubblica, 191 persone indagate in stato di libertà, 48 persone fermate per identificazione, 63 deleghe d’indagine della Procura evase, 102 sequestri penali, 31 veicoli di provenienza. 955 servizi nei parchi cittadini, 111 DASPO urbani, 78 violazioni amministrative per stupefacenti. 2.235 le pratiche trattate per quanto riguarda l’attività amministrativa.

Il sindaco Roberto Di Stefano ha commentato: «I numeri parlano chiaro: la sicurezza è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. I risultati ottenuti sono frutto dell’impegno e dell’enorme lavoro, spesso silenzioso, degli agenti del comando di via Volontari del Sangue, che ringrazio per il loro quotidiano impegno, in stretta collaborazione con le Forze dell’ordine e I Vigili del Fuoco. Il messaggio è chiaro: non tolleriamo i furbetti e chi agisce al di fuori delle regole, e il presidio del territorio continuerà ad essere una delle nostre azioni fondamentali. Il mio pensiero, nel giorno della celebrazione di San Sebastiano, va a tutti gli uomini e le donne in divisa che quotidianamente si dedicano al servizio dei cittadini ma che, purtroppo, devono anche preoccuparsi della propria incolumità a causa di una sempre più crescente tensione sociale. Mai come in questo momento il mio ringraziamento è forte e di cuore con la speranza che lo Stato vinca contro chi fomenta odio e violenze”»

A supporto del lavoro delle forze dell’ordine, sono stati introdotti nuovi strumenti, come giubbotti antitaglio, taser e bolawrap per rafforzare ulteriormente la sicurezza sul territorio e garantire la tranquillità dei cittadini.