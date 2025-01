TERNA: AL VIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL NUOVO COLLEGAMENTO ELETTRICO IN CORRENTE CONTINUA TRA MILANO E MONTALTO DI CASTRO

Dal 21 gennaio al 6 febbraio Terna presenta il progetto per la nuova dorsale elettrica

alle amministrazioni e ai cittadini

L’intervento, parte integrante della futura rete Hypergrid, mira a incrementare la capacità

di trasporto tra diverse zone di mercato, aumentando la robustezza e la flessibilità della

rete elettrica nazionale

Il progetto coinvolgerà cinque regioni: Lazio, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e

Lombardia

Roma, 20 gennaio 2025 – Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete

elettrica di trasmissione nazionale, avvia la fase di consultazione pubblica per il nuovo collegamento

in corrente continua tra Milano e Montalto di Castro. L’iniziativa prevede una serie di incontri

informativi rivolti alle comunità locali e alle istituzioni coinvolte.



Il nuovo elettrodotto “Milano – Montalto”, lungo circa 500 km, consentirà di ottimizzare i transiti di

energia tra il Centro e il Nord Italia, garantendo un trasporto più efficace per rispondere alla crescente

domanda energetica delle regioni settentrionali. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi cavi

sottomarini tra Montalto di Castro (Viterbo) e Avenza (Massa-Carrara), cui seguirà una dorsale

terrestre ottenuta attraverso l’ammodernamento e la riconversione in corrente continua delle linee

aeree esistenti tra Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia.

L’intervento sfrutterà la tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current) che permette una maggiore

integrazione della capacità rinnovabile prevista nei prossimi anni. La soluzione garantisce una rete

più stabile, robusta e sostenibile, riducendo al minimo il consumo di nuovo suolo.



La futura rete Hypergrid, di cui il collegamento “Milano – Montalto” rappresenta un tassello

fondamentale, punta ad aumentare l’efficienza del sistema elettrico italiano, minimizzando l’impatto

ambientale. Si tratta di un’imponente operazione di ammodernamento di elettrodotti aerei esistenti

sulle dorsali Tirrenica e Adriatica della penisola e verso le isole, ai quali verranno affiancati nuovi

collegamenti sottomarini fino a 525 kV. Gli interventi pianificati prevedono sinergie con opere di

sviluppo già in corso, valorizzando infrastrutture a 380 e a 220 kV esistenti o destinate alla

dismissione. Grazie a questo approccio, sarà possibile migliorare significativamente la capacità di

trasporto e la flessibilità della rete, supportando la transizione energetica e l’obiettivo

dell’integrazione di fonti rinnovabili.



Il 21 gennaio si terrà il primo appuntamento plenario in modalità digitale, dedicato a tutte le realtà

territoriali interessate nelle cinque regioni attraversate dalla nuova infrastruttura: Lazio, Toscana,

Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia.

Successivamente dal 22 gennaio al 6 febbraio, seguiranno otto “Terna Incontra” online per i 36

Comuni coinvolti, ciascuno dedicato a uno specifico territorio. Durante questi incontri, gli esperti di

Terna saranno a disposizione per approfondire le caratteristiche del progetto, con particolare

attenzione agli aspetti tecnici, ambientali e realizzativi, favorendo un dialogo partecipativo con le

comunità locali.

Terna invita tutti i cittadini e le amministrazioni a partecipare agli incontri informativi per conoscere

da vicino le caratteristiche dell’opera. Ulteriori informazioni sull’intervento e il calendario completo

degli eventi sono disponibili sul sito: https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/milano-montalto

