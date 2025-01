Basiglio. Polizia Locale: “Nuova sede tassello fondamentale della sicurezza” – FOTO

Durante la cerimonia d’inaugurazione del Comando, la sindaca Lidia Reale ha sottolineato l’importanza della sinergia per garantire un costante presidio del territorio

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 21 gennaio 2025 – «Insieme e solo insieme possiamo garantire un presidio costante del nostro territorio, limitare il più possibile i rischi di attività criminose e garantire una risposta puntuale in situazioni di emergenza»: è quanto ha sottolineato la sindaca Lidia Reale nel suo discorso per l’inaugurazione della nuova sede della polizia locale, in piazza Da Vinci 1.

«Un Comando che come amministrazione comunale – ha proseguito la sindaca – abbiamo fortemente voluto da quando abbiamo deciso, già nel mio primo mandato, di costruire il nostro corpo di Polizia locale».

Fino al 2022, infatti, Basiglio aderiva a una convenzione di polizia locale intercomunale, assieme ai Comuni di Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e Siziano. A causa dei molti vincoli presenti al tempo, l’amministrazione comunale non era in grado di assumere nuovo personale e le persone in servizio non erano sufficienti a garantire un presidio efficace sul territorio.

«Sentivamo forte l’esigenza di un presidio tutto nostro – prosegue Lidia Reale – che il personale impiegato fosse in servizio esclusivamente per il territorio e la cittadinanza di Basiglio, cosa che avremmo potuto realizzare solo assumendo nuove risorse. Al nuovo comandante Ettore Tripodi e a tutti coloro che operano al Comando, sia in ufficio per le attività amministrative, sia chi pattuglia quotidianamente il territorio, va il mio ringraziamento per il loro impegno».

I dati finora forniti dalla prefettura evidenziano che non esiste un’emergenza sicurezza a Basiglio, anche se alcuni episodi accaduti in via ravvicinata possono avere dato una percezione opposta.

«La sicurezza – prosegue la sindaca – è una priorità della mia amministrazione: per questo abbiamo deciso di acquistare nuovi mezzi e una nuova strumentazione, oltre che di dotare il territorio di un capillare sistema di videosorveglianza collegato con le centrali operative».

La sindaca ha poi ricordato come la nuova sede della polizia locale sia stata progettata e realizzata con il contributo del comandante e dei suoi collaboratori, diventando un tassello fondamentale per la sicurezza.

Il comandante Ettore Tripodi ha presentato alcuni dati delle principali attività svolte nel corso del 2024: 12 indagini di PG per furti, danneggiamenti, ricettazione, percosse, reati ambientali; 28 casi di infortunistica stradale (rilevazione incidenti stradali e attività correlate); 46 rapporti di servizio estesi e processati; 15 gestione veicoli (rimozioni, sequestri, fermi, confische); 225 notifiche di polizia giudiziaria e amministrativa, rinvenimenti oggetti e documenti; 3771 verbali per violazioni al Codice della strada; 650 verbali amministrativi.