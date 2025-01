Bollate. Contrasto al commercio abusivo: operazione di Carabinieri e PL

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 21 gennaio 2025 – Si è svolta nella mattinata di domenica 19 gennaio 2025 in piazza della Resistenza l’operazione dei Carabinieri della tenenza di Bollate in collaborazione con il Comune e la Polizia locale, finalizzata a contrastare il fenomeno illecito di commercio abusivo di merci contraffatte.

Durante l’intervento, sono state fermate alcune persone trovate in possesso di abbigliamento contraffatto acquistato poco prima da un commerciante abusivo. Quest’ultimo, alla vista dei militari, si è dato alla fuga per le vie circostanti, abbandonando la merce, per un valore complessivo di circa 300 euro.

Tutti i beni contraffatti sono stati sottoposti a sequestro mentre l’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dai Carabinieri. L’operazione è stata coordinata dal Capitano Salvatore Liccardo della Tenenza di Bollate.

“Prosegue la nostra stretta collaborazione con la Tenenza dei Carabinieri – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli – perché riteniamo fondamentale un’azione sinergica tra forze dell’ordine per ottenere risultati concreti, come dimostrato da questo intervento. Sul tema del commercio abusivo, però, è altrettanto importante il contributo della cittadinanza per arginare un fenomeno che finanzia attività illegali e comporta serie conseguenze sia legali che economiche.”

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a evitare l’acquisto di prodotti contraffatti, sostenendo così la lotta al commercio illecito.