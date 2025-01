Brescia. In fiamme mezzo pesante alimentato a GNL – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 21 gennaio 2025 – Intervento dei Vigili del fuoco oggi intorno alle 6 per spegnere l’incendio di un mezzo pesante, che trasportava alimenti, sulla tangenziale Sud, a Brescia, all’altezza dell’uscita 9 Buffalora.

In corso da parte del nucleo NBCR il bruciamento in torcia del GNL (Gas Naturale Liquido) nel serbatoio.

In corso di accertamento le cause che hanno provocato le fiamme.