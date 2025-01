Buccinasco, un chiosco bar per l’area pic nic in via Garibaldi

L’Amministrazione comunale ha pubblicato un Bando per la gestione dell’area attrezzata, che diventerà sempre più un luogo di socialità per le famiglie. La concessione avrà la durata di 6 anni e potrà essere rinnovata per altri 6. Domanda di partecipazione da inviare entro le ore 12 del giorno 7 febbraio 2025

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 gennaio 2025 – L’area attrezzata con gazebo e postazioni per il barbecue presso gli Orti urbani di via Garibaldi dalla prossima primavera potrà arricchirsi di un chiosco/bar per la somministrazione di cibo e bevande, con attività ludiche e di divertimento.

L’Amministrazione comunale ha reso noto il “Bando pubblico per la concessione e la gestione di un’area pubblica attrezzata sita in via Garibaldi, angolo via Costituzione”, a cui operatori commerciali potranno partecipare entro le ore 12 del giorno 7 febbraio 2025.

La concessione ha come scopo la gestione dell’attività del tempo libero, tra cui l’utilizzo e la manutenzione delle attrezzature presenti nell’area (gazebo in legno, barbecue, lavandini, giochi), la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti, la custodia e la vigilanza, la fornitura di servizi igienici (oltre a pulizia e manutenzione), la fornitura e la gestione di uno spazio commerciale (chiosco/bar).



“Negli anni scorsi presso gli orti di via Garibaldi – dichiara il sindaco Rino Pruiti – abbiamo allestito un’area per feste e barbecue a disposizione dei cittadini di Buccinasco, che nel periodo primaverile ed estivo hanno la possibilità di ritrovarsi in un luogo sicuro e attrezzato. Un’iniziativa molto apprezzata dalla cittadinanza che ora desideriamo arricchire di un’ulteriore zona ristoro, offrendo la possibilità agli operatori economici di realizzare un bar, organizzare iniziative aperte a tutti e aumentare così la socialità del luogo. Abbiamo intanto predisposto servizi igienici dedicati agli ortisti, mentre la cittadinanza potrà utilizzare quelli del bar. Da una parte offriamo un’opportunità di lavoro, dall’altra pensiamo di rendere ancora più viva l’area per il tempo libero delle famiglie”.



La concessione avrà la durata di 6 anni e potrà essere rinnovata per ulteriori 6 anni. La scelta del soggetto avverrà sulla base della migliore offerta economica rispetto al valore stabilito a base d’asta (7 mila euro).

Tutte le informazioni per partecipare al Bando sul sito internet comunale, al seguente link:

http://oldsite.comune.buccinasco.mi.it/concorsigare/