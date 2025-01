Castello SGR rafforza la partnership con Invel Real Estateassumendo la gestione del Fondo Drivecon sottostanti asset strategici a Milano e Roma

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 gennaio 2025 – Castello SGR, società leader nella promozione e gestione di prodotti di investimento alternativi prevalentemente real estate, ha concluso il subentro nella gestione del Fondo Drive, Fondo di Investimento Alternativo Immobiliare di tipo chiuso, sottoscritto dalla società di investimento internazionale Castlelake, LP. e precedentemente gestito da una primaria società di gestione del risparmio specializzata nel mercato immobiliare. Ad oggi il Fondo è proprietario di due asset strategici a uso direzionale a Milano e a Roma, per un controvalore complessivo di circa €150 milioni.

L’operazione rafforza ulteriormente la partnership di Castello SGR con Invel Real Estate, primario operatore di private equity immobiliare nel mercato sud-europeo, che agisce come asset manager.

Il primo immobile, situato a Milano in Via San Vigilio 1, si distingue per la sua rilevanza storica e architettonica. Progettato nel 1971 dal celebre architetto Gio Ponti, rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione. L’edificio, recentemente sottoposto a un intervento di riqualificazione, ha ottenuto la prestigiosa certificazione LEED Platinum grazie ai suoi elevati standard di sostenibilità ambientale. Ubicato nella zona sud di Milano, nei pressi del Quartiere Sant’Ambrogio, si estende su una superficie di 12.000 metri quadrati, distribuiti su tre edifici, circondati da 6.000 metri quadrati di aree verdi.

Il secondo asset si trova, invece, a Roma in Via Paolo di Dono, nel cuore del quartiere EUR Serafico, polo strategico per il business in cui confluiscono operatori di primaria importanza, tra cui multinazionali, ministeri, aziende pubbliche, istituti di credito. Questo immobile, classificato in Classe Energetica A1, occupa una superficie totale di circa 30.000 metri quadrati ed è stato progettato per soddisfare le esigenze di modernità e funzionalità richieste dal mercato.

Nell’ambito della gestione del Fondo, Castello SGR avvierà un processo di valorizzazione degli immobili, che mira a incrementarne l’attrattività e l’efficienza in vista di un nuovo piano di locazione degli uffici.

“Siamo lieti di assumere la gestione del Fondo Drive, un progetto che non solo consolida la nostra posizione nel mercato immobiliare, ma punta a rafforzare ulteriormente una sinergia strategica che da ormai diversi anni condividiamo con Invel – ha commentato Giampiero Schiavo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Castello SGR –Questa operazione si inserisce in un momento di grande dinamismo per Castello SGR e testimonia il nostro impegno a lungo termine nella creazione e nella promozione di valore sostenibile per i nostri investitori e partner”.

Davide Madini, Partner e Country Manager Italy di Invel, ha affermato: “Siamo orgogliosi di lavorare con il team di Castello SGR nell’implementazione di un piano che ci consenta il mantenimento dell’efficienza dell’immobile di Milano Via San Vigilio (LEED Platinum) e di valorizzare ulteriormente l’asset di Roma in Via Paolo di Dono, oggetto di futuri interventi finalizzati al completamento della locazione dell’immobile e del suo efficientamento energetico”.

Redazione