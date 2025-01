Catania. Festa di S. Agata 2025: ecco il programma

PROGRAMMA



30 gennaio – 12 febbraio 2025





Giovedì 30 gennaio

Ore 7,30: Santa Messa nella cappella di Sant’Agata.

Ore 10,00: Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo; parteciperanno le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Polizia Penitenziaria, i Vigilantes e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Ore 18,00: Santa Messa presieduta da S.E.R Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo metropolita di Messina, con la partecipazione di ANDOS – Catania, dell’associazione “Ricominciare” e “II filo della vita”; al termine atto di affidamento a S. Agata delle donne operate al seno.

Venerdì 31 gennaio

Ore 7,30; 10,00: Sante Messe nella cappella di Sant’Agata.

Ore 18,00: Santa Messa “per e con le donne vittime di violenza” presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù (PA).

Sabato 01 febbraio

Ore 7,30; 10,00: Sante Messe nella cappella di Sant’Agata.

Ore 18,00: Santa Messa presieduta da S. E. l’Arcivescovo, animata dai volontari della “Fondazione Banco Alimentare” e la partecipazione della Caritas diocesana, i gruppi di Volontariato e le Confraternite.



Domenica 2 febbraio – festa della Presentazione del Signore

Giornata mondiale degli Istituti di Vita Consacrata e Giubileo della Vita consacrata

Ore 8,00; 9,30; 11,00: Sante Messe.

Ore 17,00: Nella Chiesa della Badia di Sant’Agata S. E. Mons. Arcivescovo presiederà il rito della benedizione delle candele. Seguirà la processione fino alla Basilica Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa durante la quale i religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate secolari, rinnoveranno gli impegni di vita consacrata ed alcuni ricorderanno la ricorrenza giubilare.

Lunedì 3 febbraio

Ore 07,30; 10,00: Sante Messe nella cappella di Sant’Agata.

Ore 12,00: Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla Basilica Cattedrale. Parteciperanno S. E. Mons. Arcivescovo, i Capitoli delle Basiliche Cattedrale e Collegiata, il Clero, gli alunni del Seminario interdiocesano “Regina Apostolorum”, la scuola per il diaconato permanente “Sant’Euplio”, il Prefetto, il Sindaco di Catania, il Presidente del Consiglio Comunale con i Consiglieri, il Magnifico Rettore, gli Ordini Equestri Pontifici, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, le Autorità militari nonché i Gonfaloni della Città, della Città metropolitana e dell’Ateneo seguiti dalle storiche berline del Senato e dai Cerei. Riflessioni dettate da alcuni laici impegnati nei movimenti ecclesiali. In Cattedrale solenne “TE DEUM” e benedizione eucaristica.

Martedi 4 febbraio

Giubileo dei devoti di Sant’Agata

Prima dell’alba ingresso dei fedeli e devoti in Cattedrale; sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

Ore 04,30: Nella Basilica Cattedrale recita del Rosario.

Ore 05,15: Esposizione delle Reliquie della Santa Patrona.

Ore 06,00: “Messa dell’Aurora”, celebrata da S. E. Mons. Arcivescovo. Al termine l’Arcivescovo benedirà le Corone del Rosario per la preghiera guidata dagli “Amici del Rosario”.

Sante Messe in Cattedrale alle ore 8,00; 9,30; 11,00.

Ore 07,00: In piazza Duomo riflessioni di Mons. Barbaro Scionti, parroco della Basilica Cattedrale, che insieme ai devoti darà inizio alla processione delle Reliquie di S. Agata da Porta Uzeda. Davanti all’Icona della Madonna della Lettera S. E. Mons. Arcivescovo offrirà un cero alla Santa Patrona. Davanti alla cappella del Santissimo Salvatore in via Dusmet, omaggio dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. La processione proseguirà per le vie Calì, piazza Cutelli, via Vittorio Emanuele, piazza dei Martiri, dove renderanno omaggio i disabili, via VI Aprile, della Libertà, piazza lolanda. In detta piazza riflessioni del Rev.do Mons. Vincenzo Branchina, Vicario generale. La processione continua per le vie Umberto, Grotte Bianche, piazza Carlo Alberto; dinanzi al Santuario della SS. Annunziata al Carmine omaggio dei Padri Carmelitani, riflessioni del Parroco, P. Antonino Mascali O.C.; indi si prosegue verso piazza Stesicoro dove S. E. Mons. Arcivescovo si rivolgerà ai fedeli per il tradizionale messaggio alla Città. La comunità cristiana catanese, nei luoghi, tradizionalmente riconosciuti, del martirio di S. Agata rinnova solennemente le promesse battesimali. Lungo la salita dei Cappuccini e piazza S. Domenico le Sacre Reliquie raggiungeranno la Chiesa di S. Agata la Vetere. Celebrazione dei Primi Vespri della solennità di Sant’ Agata V. M., presiede S. E. R. Mons Vincenzo Viva, Vescovo di Albano, anima la liturgia la comunità del Seminario interdiocesano. La processione prosegue per le vie Plebiscito, Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento, via Aurora, Palermo, piazza Palestro, in detta piazza riflessioni del Rev.do Sac. Rosario Mazzola, parroco al Sacro Cuore al fortino e Vicario foraneo, indi per via Garibaldi, Plebiscito, Dusmet, rientro in piazza Duomo da Porta Uzeda.

Mercoledi 5 febbraio – solennità di Sant’Agata V. M.

Ore 08,00: Santa Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia.

Ore 10,00: Le Autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università da Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale.

Ore 10,15: Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi di Sicilia, i Canonici, il Clero e il Seminario muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale. Il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario interdiocesano, l’animazione del canto dalla Cappella Musicale del Duomo.

Sante Messe in Cattedrale alle ore 13,00; 14,00; 15,00.

Ore 16,00: Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Alessandro Damiano, Arcivescovo metropolita di Agrigento.

Ore 17,00: Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea; dinanzi alla Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata; la processione prosegue per via Caronda, piazza Cavour; in detta piazza omaggio floreale dell’Associazione Sant’ Agata al Borgo e riflessioni del Rev.do Sac. Enzo Fatuzzo, parroco in Sant’ Agata al Borgo e Vicario foraneo. Indi si prosegue per via Etnea, Sangiuliano, Crociferi; dinanzi alla Chiesa di San Benedetto omaggio floreale delle Monache benedettine dell’adorazione perpetua, riflessioni del cappellano Mons. Antonino La Manna, Vicario episcopale per la cultura; si prosegue per piazza San Francesco d’Assisi, via della Lettera, Garibaldi, piazza Duomo.

Al rientro in Cattedrale, celebrazione di benedizione e di ringraziamento presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo.

Dal 6 all’11 febbraio in Duomo Sante Messe all’Altare di Sant’ Agata alle ore 07,30; 10,00; 18,00. La S. Messa vespertina sarà animata da alcune parrocchie dell’Arcidiocesi.

Mercoledi 12 febbraio – Chiusura delle Celebrazioni

Ore 07,30; 09,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,30; 16,00; 19,00: Sante Messe

Ore 08,00: Esposizione delle Sacre Reliquie.

Dalle ore 09,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 i fedeli potranno accostarsi per la venerazione delle sacre reliquie presso la cappella di Sant’ Agata.

Ore 10,00: Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo emerito di Catania.

Ore 14,30: Santa Messa per gli ammalati ed i disabili.

Ore 19,00: Santa Messa solenne presieduta da S. E. Mons. Arcivescovo. Al termine processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo con la partecipazione delle autorità cittadine.