Celebrazione di San Sebastiano a Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (21 gennaio 2025) – Per il quinto anno, il Comando della Polizia locale di Buccinasco ha celebrato la festa del suo santo patrono San Sebastiano con una cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio presso la Sala consiliare Elda Filiberti di Buccinasco.

Alla presenza di agenti e ufficiali, rappresentanti delle altre forze dell’ordine, della Protezione civile e amministratori, il comandante Gianluca Sivieri ha ringraziato tutti gli operatori per l’impegno quotidiano a tutela della comunità di Buccinasco, invitandoli a continuare a credere nel valore del proprio lavoro.

Dopo la lettura della Preghiera della Polizia locale, è intervenuto il parroco don Enrico Porta per la benedizione del personale. Con lui anche la vicesindaca Rosa Palone che, a nome dell’Amministrazione comunale, ha ringraziato gli operatori per la presenza quotidiana sul territorio, la vicinanza alla cittadinanza e i progetti educativi nelle scuole dedicati a bambini e ragazzi.

Infine il comandante Sivieri ha consegnato ad alcuni operatori elogi scritti, riconoscendone i meriti per attività specifiche.



Encomio ed elogio (esempio di dedicazione e capacità di intervento) per gli agenti Ciro Iacomino e Vincenza Lazzarino per aver sorpreso, durante il normale controllo del territorio, un uomo intento a trafugare parti di autovetture abbandonate in una zona di campagna, poi fuggito ma rintracciato grazie ad approfondite ricerche e quindi arrestato nella flagranza del reato di riciclaggio di veicoli. Premiati anche gli agenti Domenico Varo e Domenico Amatista che, al termine dell’inseguimento di un veicolo che non si era fermato all’alt imposto dalla Polizia locale, hanno contribuito all’arresto dei due occupanti che avevano tentato di nascondersi all’interno di un istituto scolastico: esempio di non comune senso del dovere. Elogiato per la sua determinazione l’agente Giovanni Savoca: si è infortunato cadendo da diversi metri di altezza nel corso delle operazioni che hanno permesso l’arresto di una donna responsabile del furto di un’abitazione, che si era arrampicata sulla copertura di uno stabile per garantirsi l’impunità.

All’agente Nello Caso, maturata la prevista anzianità di servizio, è stato conferito il grado di Agente Scelto. L’ufficiale Corrado Macrì ha ricevuto il grado di Vice Commissario e la prevista fascia azzurra, quale simbolo del ruolo assunto.

