FONDO ARISTOTELE SENIOR, GESTITO DA FABRICA IMMOBILIARE SGR, COMPRA DA DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR DUE EDIFICI SU SEI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE MILANO 3.0 A BASIGLIO (MI), DESTINATI AL SENIOR LIVING

I due edifici ospiteranno 87 appartamenti oltre a spazi verdi e aree di socializzazione dedicati ad un pubblico over 65 come primo esempio di Independent Senior Living

(mi-lorenteggio.com) Roma, Milano, 21 gennaio 2025 – DeA Capital Real Estate SGR, Fabrica Immobiliare SGR e Dils comunicano che si è perfezionata la cessione da parte del Fondo High Garden, gestito da DeA Capital Real Estate SGR con Orion European Real Estate Fund V quale investitore del Fondo, a Fondo Aristotele Senior, gestito da Fabrica Immobiliare SGR, di due palazzine nell’ambito del nuovo insediamento residenziale di Milano 3.0- Next Generation Living, composto da sei edifici e circa 260 appartamenti, collocato all’interno del comune di Basiglio, in prossimità del quartiere di Milano 3.

L’acquisto dei due immobili è coerente con l’obiettivo del Fondo Aristotele Senior di promuovere un nuovo concetto di residenzialità per un pubblico senior dinamico e autonomo, perfettamente inserito nel quartiere, con appartamenti in locazione all’interno di un contesto abitativo in grado di fornire aree e servizi comuni, ampi spazi verdi per tutta la community, e servizi dedicati ai residenti.

Milano 3.0 – Next Generation Living è uno dei principali progetti di rigenerazione urbana della provincia di Milano, coinvolge oltre 38 ettari nel distretto di Milano 3, ed è realizzato da DeA Capital Real Estate SGR.

Costituito da 6 edifici con destinazione residenziale, realizzati secondo i più innovativi concetti dell’abitare, connessi da un asse pedonale che collegherà l’area anche ai parchi alberati, ai prati ornamentali e ai percorsi ciclopedonali circostanti, Milano 3.0- Next Generation Living, avrà servizi che potranno garantire elevata qualità della vita, tra cui un giardino privato attrezzato, un’area multifunzionale per il tempo libero, una conciergerie, una locker room, un’area coworking con vista sul lago, un’area fitness indoor e outdoor, una ludoteca per i bambini, che avrà anche uno spazio esterno, un’area dedicata alle attività aggregative e locali riservati al deposito di biciclette e passeggini, che si sposano perfettamente con il modello di independent senior living, destinazione d’uso cui saranno destinati gli immobili acquisti da Fabrica Immobiliare SGR.

Per il Fondo Aristotele Senior l’obiettivo dell’intervento, oltre al rendimento finanziario atteso, è quello di mettere a disposizione dei luoghi in cui gli anziani autosufficienti siano in grado di preservare le loro capacità cognitive e fisiche residue. Il tutto verrà perseguito favorendo il benessere psicologico e la qualità di vita delle persone che utilizzeranno le strutture. Oltre che offrire un sistema professionale di accoglienza e di supporto alla residenzialità, la struttura consentirà ai suoi ospiti di avere maggiore socialità e più cura di sé.

I due edifici destinati al senior living ospiteranno 87 appartamenti privati. Gli appartamenti previsti includono monolocali, bilocali e trilocali distribuiti sui diversi piani. Al piano terra verranno realizzate aree comuni dedicate alla community dei residenti. I terrazzi, su entrambi gli edifici, ospiteranno attività ed eventi di intrattenimento, animazione e socialità all’aperto.

Milano 3.0- Next Generation Living rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana che attraverso la riqualificazione e la trasformazione del territorio, se adeguatamente valorizzato e ben gestito, può produrre effetti benefici per l’economia reale, il territorio, la vita delle persone.

Milano 3.0 è un modello di rigenerazione urbana che possiamo definire di successo grazie alle positive sinergie che si sono create tra istituzioni, amministrazioni locali, università, urbanisti, associazioni ambientaliste e società di costruzioni. E questo è possibile quando le istituzioni pubbliche esprimono una visione politica che determini ed individui le vocazioni delle varie aree delle città e quando gli operatori privati sviluppano progetti che garantiscono standard di qualità, minimo impatto ambientale, risparmio energetico, qualità architettonica, tecnica edilizia, efficienza ed innovazione che insieme costituiscono un volano di rigenerazione del patrimonio delle città.

Dils, advisor dell’operazione, si occuperà anche della locazione e della gestione delle unità residenziali. Grazie alla sua piattaforma Build to Rent (BtR) e alla sua esperienza nel settore, introdurrà un innovativo modello abitativo per l’independent senior living, offrendo soluzioni di medio-lungo termine arricchite da servizi esclusivi e su misura. Con oltre 1.000 unità Build to Rent (BtR) già in portafoglio a Milano e Roma, Dils continua a sviluppare soluzioni abitative innovative, inclusive e sostenibili.

L’operazione è stata condotta con la consulenza degli Studi Legale Ontier Italia Srl. e Dentons per le attività di carattere legale e di Rina Prime Value Services S.p.A per le attività di carattere tecnico e ESG.