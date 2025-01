(mi-lorenteggio.com) Presezzo, 21 gennaio 2025 – Intorno alle ore 18.00, in via Vittorio Veneto 118, è avvenuto un incidente tra un’auto e una moto. Gravissimo il 17enne, che dopo l’impatto, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. Dopo l’arrivo dei soccorsi, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

