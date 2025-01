Rho. SAN SEBASTIANO: Polizia Locale in festa, otto encomi ad agenti che si sono distinti in particolari azioni sul territorio

Il Sindaco Andrea Orlandi: “Rho accoglie piccoli e grandi eventi, numerosi cantieri, richiede sicurezza. Sono soddisfatto del vostro operato, vi ringrazio a nome della città”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 21 gennaio 2025 – Si è svolta questa mattina, 21 gennaio 2025, la cerimonia di San Sebastiano (festa che cade il 20 gennaio) che ha coinvolto l’intero corpo di Polizia Locale di Rho. Sul piazzale del Santuario dell’Addolorata sono stati schierati i mezzi in dotazione al comando di corso Europa, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Ferroviaria. Accanto al comandante Antonino Frisone, il Sindaco Andrea Orlandi, la vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore alla Legalità Nicola Violante, la dirigente al Personale Emanuela Marcoccia, i parenti di Nicolò Savarino (agente cui è intitolato il comando rhodense), Rappresentanti di Fiera Milano, poi la Protezione civile, Associazione nazionale carabinieri, Associazione Marinai d’Italia, rappresentati della Schola Cantorum del Santuario.

La messa è stata celebrata nella cappella dei Padri Oblati da padre Gianfranco Barbieri, che nella sua omelia ha evidenziato come un “tesoro” l’essere custodi del vivere civile e rappresentanti della società organizzata, alle prese con sfide sociali impegnative e incomprensioni sul proprio operato.

Nella sala verde del Collegio, Sindaco e Comandante hanno presentato il bilancio delle attività del 2024, con tutti i servizi garantiti nell’arco di 365 giorni, e consegnato alcuni encomi.

“Gli obiettivi assegnati sono stati centrati al cento per cento, grazie allo sforzo compiuto da tutti quanti – ha evidenziato il Comandante Antonino Frisone – Ringrazio lo staff di comando, gli ufficiali, tutti gli agenti, questa è la strada che dobbiamo perseguire e su questa linea continuiamo per dimostrare la nostra professionalità. Il mio grazie è rivolto a tutti, a chi opera sulle strade e a chi lavora negli uffici svolgendo un lavoro prezioso”.

“Guardando le statistiche i numeri sono molto alti, all’esterno magari si contesta e non si percepisce il lavoro svolto – ha detto il Sindaco Andrea Orlandi – Dobbiamo sempre agire secondo i valori che caratterizzando il corpo di Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine e fare il nostro dovere al servizio del cittadino, preservando la sicurezza e intervenendo nei tanti ambiti di competenza della Polizia Locale: dall’attenzione alle scuole e a tutto quanto avviene in città, al presidio del territorio. La scorsa settimana si è svolta una importante operazione congiunta con tutte le forze dell’ordine che ha portato numeri importanti in termine di controlli, una attività che dovremo continuare a fare perché ci viene richiesta dalla popolazione. L’impatto è stato positivo, a parte le polemiche politiche che ci sono a prescindere: i numeri parlano chiaro”.

Orlandi, rivolgendosi a tutti gli agenti, ha aggiunto: “Abbiamo la consapevolezza di avere un corpo ben strutturato che possiede competenze e professionalità e riesce a mettere in campo numerose azioni per rispondere alle esigenze di un territorio che esprime piccole manifestazioni e anche grandi eventi in Fiera. Inoltre ci sono i cantieri che stanno trasformando la città e incidono sul vostro operato. Nel 2024 sono arrivati diversi nuovi agenti, i giovani guardano alla carriera in PL con interesse e la scelgono come propria strada, sapendo che non è facile ma impegnativa. Vedo tanta passione, ci mettete cuore e professionalità. Esprimo grande soddisfazione per il vostro lavoro, abbiamo ancora da fare e un passo dopo l’altro raggiungeremo altri risultati. Grazie a nome mio e a nome della città”.

STATISTICHE 2024

I servizi di tutela scolastica sono stati 2436; le scorte al gonfalone in eventi istituzionali 60; 29 i servizi serali; è stata garantita la sicurezza della viabilità per manifestazioni pubbliche 57 volte; si è organizzata e garantita la viabilità in occasione di 21 grandi eventi, dalla partenza della Milano-Torino, alla Rho Night Run, agli undici concerti nell’area di Fiera Milano Rho.

Ben 15mila i contatti alla Centrale Operativa, 2184 gli interventi richiesti con pattuglie presenti in loco; 310 le rimozioni di veicoli in violazione al Codice della strada, altre 14 per veicoli rubati.

Sono stati rilevati 214 incidenti, di cui 118 con feriti e due purtroppo con esito mortale.

Le sanzioni elevate sono state in tutto 27mila:

2265 per sosta su marciapiede

2032 per sosta in area Taxi

218 per sosta in spazi dedicati alla ricarica di veicoli elettrici

114 per sosta in spazi dedicati ai disabili

192 per veicoli senza revisione;

47 per veicoli senza assicurazione obbligatoria;

34 per guida senza patente mai conseguita o con patente scaduta

67 per il mancato uso dei sistema di ritenuta cinture di sicurezza e uso del cellulare alla guida dei veicoli

41 per la nuova normativa sui monopattini.

In tutto sono 44 i veicoli sottoposti a sequestro in violazione delle norme del Codice della Strada; 15 i fermi amministrativi; 10 i veicoli inviati a revisione per modifica delle caratteristiche costruttive.

EDUCAZIONE STRADALE/LEGALITA’

Sono state coinvolte per i corsi di educazione stradale scuole dell’infanzia e primarie: un totale di 7 plessi per 25 incontri in classi che hanno visto partecipare 247 alunni

Agli “Incontri anti truffe” nei centri anziani o centri di aggregazione sociale sono state coinvolte circa 80 persone

POLIZIA GIUDIZIARIA

n.101 le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria

98 le persone denunciate

10 le denunce contro ignoti

13 i procedimenti amministrativi ex art.75 DPR 309/90 per possesso di stupefacenti

350 le persone identificate ai fini di controllo di sicurezza del territorio in zone sensibili (stazioni, parchi e scuole).

464 notifiche

195 atti relativi a patenti

123 atti delegati

POLIZIA ANNONARIA E COMMERCIALE

18 i verbali di sequestro / rinvenimento merce

530.8 i chilogrammi di merce deperibile consegnata alla mensa Caritas o ad altre associazioni

131 i veicoli in stato di abbandono per i quali è stata avviata una istruttoria

43 i veicoli demoliti (con redazione di ordinanza e relativi atti di notifica) .

n.132 i nulla osta/autorizzazioni rilasciati per cortei, gare ciclistiche, occupazioni suolo in genere

47 le ordinanze per manifestazioni varie

8 le ordinanze per TSO / ASO e relative cessazioni

UFFICIO VIABILITA’ LAVORI STRADALI E PERMESSI

166 le autorizzazioni per trasporti eccezionali;

86 le OSAP temporanee di più giorni;

416 OSAP

490 pratiche per rilascio / rinnovo pass disabili.

PROGETTI approvati e finanziati nel 2024:

“Progetto Regionale co-finanziamento per acquisto dotazioni strumentali e incremento parco autoveicoli 2024“ concesso con un incremento del parco auto green acquistando un autoveicolo ibrido/elettrico modello FIAT tipo e sistema radio per comunicazioni radio ormai obsoleto.

Adesione al progetto promosso da Regione Lombardia denominato “SMART” volto alla sicurezza stradale in orario notturno in 3 fine settimana in settembre – Finanziato dalla Regione.

Adesione finanziamento Fondo Unico di giustizia per ampliamento e completamento sistema radio e adeguamento e messa in funzione sistema di fotosegnalamento – progetto da attuarsi nel 2025.

QUESTI GLI ENCOMI ASSEGNATI E LE RISPETTIVE MOTIVAZIONI

Giulia Dell’Oca, Pietro Di Giovanni, Giuseppe Faia e Valentina Resta

Per la professionalità dimostrata nell’attività investigativa antidroga conclusa con l’arresto il 26 aprile 2024 di un soggetto pregiudicato con numerosi precedenti di polizia e con il sequestro di un chilogrammo di sostanze stupefacenti.

Roberto Tasinato

Per la professionalità dimostrata il 27 novembre 2024 portando a termine in sicurezza il trattamento sanitario obbligatorio di un soggetto alterato e violento.

Luca Perraro, Claudio Zucchetti

Per la prontezza dimostrata il giorno 28 novembre 2024, durante il servizio di prossimità nel centro storico: richiamato dalle urla di una commerciante per un furto in corso, interveniva prontamente inseguendo e fermando un soggetto con numerosi precedenti di polizia.

Nunziatina Ricciardo

Per l’attività di indagine sul territorio, di concerto con gli uffici tecnici comunali, conclusasi con il recupero di un’area pubblica abusivamente e illecitamente occupata adibita a deposito di oltre cinquanta automezzi ripristinando la legalità e denunciando all’Autorità Giudiziaria il responsabile.

Nella foto gli agenti premiati con il Sindaco Andrea Orlandi e il Comandante Antonino Frisone