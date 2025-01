ANIMALI DOMESTICI: DA GIUNTA REGIONE LOMBARDIA OK A REGOLAMENTO PER CIMITERI E IMPIANTI DI INCENERIMENTO, ORA PROVVEDIMENTO A PARERE COMMISSIONE CONSILIARE

Milano, 22 gennaio 2025 – La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha approvato la proposta di regolamento attuativo della Legge Regionale 21 ottobre 2022, numero 20, relativa ai cimiteri e agli impianti di incenerimento per animali da compagnia. L’atto sarà ora sottoposto al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

UN PASSO AVANTI NELLA TUTELA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Il regolamento approvato definisce i requisiti tecnici, strutturali e operativi per la realizzazione e la gestione dei cimiteri e degli impianti di incenerimento, fornendo un quadro chiaro e puntuale per le modalità di inumazione, esumazione e dismissione dei siti. Il documento applica i principi della legge regionale 33/2009 sui cimiteri per animali domestici, salvaguardando i princìpi di igiene e sanità pubblica.

PRINCIPALI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il regolamento contiene specifiche tecniche per la costruzione e l’ampliamento di cimiteri e impianti, inclusa la documentazione necessaria, norme igienico-sanitarie e di sicurezza per la gestione degli impianti, indicazioni sulla registrazione e tracciabilità delle carcasse e delle ceneri degli animali e le modalità di dismissione e ripristino delle aree cimiteriali.

“Questo regolamento – ha dichiarato l’assessore Guido Bertolaso – rappresenta un ulteriore impegno della Regione Lombardia nel garantire dignità e rispetto anche nella fase finale della vita degli animali da compagnia, rispondendo alle esigenze di molte famiglie lombarde. Regione Lombardia si conferma all’avanguardia nella regolamentazione di un settore in continua evoluzione, sempre più vicino ai cittadini”.

Il testo approvato è frutto di un approfondito lavoro di revisione normativa, che ha tenuto conto delle osservazioni del Comitato tecnico-scientifico legislativo, al fine di assicurare un’applicazione efficace e conforme alla normativa nazionale. Con l’invio alla Commissione consiliare, si apre ora la fase di consultazione per l’adozione definitiva del regolamento.