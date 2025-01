Buccinasco, Manutenzione del percorso verde da via Scarlatti a via Salieri

Al via gli interventi invernali della zona naturalistica ricca di vegetazione e alberi spontanei, per rendere l’area fruibile in modo sicuro

Buccinasco (22 gennaio 2025) – Nei prossimi giorni inizieranno gli interventi invernali lungo il percorso verde che collega via Scarlatti a via Salieri, un’area ricca di vegetazione e alberature spontanee molto frequentata da chi ama passeggiare nella natura.

Gli alberi in città mitigano gli estremi termici fornendo ombra in estate e riparo dai venti in inverno, contribuiscono sensibilmente alla riduzione della concentrazione di polveri sottili nell’aria, forniscono riparo e cibo per molti animali, contribuendo ad aumentare funzione ricreativa degli spazi, ispirando sentimenti positivi e migliorando la qualità della vita in generale.

La manutenzione del verde è fondamentale, soprattutto in un territorio come quello di Buccinasco così ricco di piante sia nei parchi urbani sia nelle aree forestali ed ecotonali, di passaggio per i piccoli animali e per lo sviluppo della biodiversità.

Proprio per favorire la fruizione del percorso tra piante e alberi che collega via Scarlatti e via Salieri, il Settore Ambiente ha previsto analisi attente e valutazioni del sito e degli esemplari arborei presenti. Saranno effettuate numerose potature di contenimento, verrà rimossa l’edera infestante da alcuni fusti e in alcuni casi saranno necessari degli abbattimenti, da eseguire in base ai VTA (Visual Tree Assessment, valutazione stabilità degli alberi).