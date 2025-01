Ceriano. Giorno della Memoria, serata speciale in Biblioteca

Le poesie dei ragazzi e le letture di Marco Massari

(mi.lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 22 gennaio 2025. In occasione del Giorno della Memoria, che ricorre il prossimo lunedì 27 gennaio, l’Amministrazione comunale ha organizzato un appuntamento serale per domenica 26 gennaio a partire dalle 20,30.

Nella Biblioteca “Cesare Parazzini”, ci sarà un evento caratterizzato da letture sul tema dell’Olocausto e delle persecuzioni operate in Europa durante i regimi nazista e fascista. La prima parte della serata sarà dedicata alla lettura delle tre poesie vincitrici del concorso “Poesie per la memoria” composte dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Aldo Moro. A seguire, ci sarà la performance “Il giorno della Memoria oggi: riflessioni e letture”, a cura dell’attore Marco Massari. Musicista e cantante prima, attore di teatro, ma anche di cinema e Tv, protagonista di musical, insegnante e formatore, Massari saprà coinvolgere il pubblico con letture e interpretazioni sul tema.

“Il Giorno della Memoria – commenta l’Assessora alla Cultura Federica Manno – non è solo un’occasione per ricordare le atrocità consumate nel cuore dell’Europa in un tempo storico non troppo lontano, ma è anche un’opportunità per coltivare un ricordo attivo, che non si limiti alla storia passata. È un richiamo costante che ci guida nelle scelte e nelle azioni di ogni giorno, affinché possiamo riconoscere e contrastare i germi di quelle ideologie violente che, purtroppo, trovano ancora spazio in certe realtà. Proporre momenti di riflessione collettiva è doveroso per mantenere viva la memoria e fare in modo che tragedie simili non si ripetano mai più.”