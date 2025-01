EDUCAZIONE. DAL 6 AL 27 FEBBRAIO ISCRIZIONI A NIDI, SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLE DELL’INFANZIA

Open day dal 3 al 5 febbraio per conoscere in presenza i Servizi all’Infanzia del Comune

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2025 – Al via da giovedì 6 febbraio le iscrizioni a nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Milano per l’anno educativo 2025/2026.

Per conoscere l’offerta dei servizi educativi, le famiglie potranno partecipare agli Open day che si terranno anche quest’anno in presenza in ogni servizio nei giorni lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 febbraio dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

Le domande di iscrizione ai servizi educativi per l’anno 2025/2026 dovranno essere presentate online tramite un’utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o un’utenza CIE (Carta Identità Elettronica) a partire dalle ore 12 del 6 febbraio. Si ricorda che, per chi ha difficoltà ad accedere a internet, negli spazi WeMi è possibile collegarsi online ed essere aiutati da parte di operatori.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate sul sito del Comune di Milano, nella sezione dedicata, le indicazioni per le iscrizioni e il portale Geoschool sarà aggiornato.

Le graduatorie saranno pubblicate nel mese di aprile 2025.

Redazione