GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDI’ 22 GENNAIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 22 gennaio.

LIVIGNO/SO, ASSESSORE SERTORI A CONVEGNO SU OLIMPIADI 2026, MERCATO DEL LAVORO ED ECONOMIA TURISTICA

L’assessore a Enti locali e Montagna della Regione Lombardia, Massimo Sertori, partecipa, a Livigno (Sondrio), al convegno sul tema ‘Olimpiadi 2026. Mercato del lavoro ed effettiva economia turistica’ promosso da UilTucs Valtellina e Valchiavenna per analizzare gli sviluppi per il lavoro e per il turismo sia prima che dopo il grande evento.

– ore 9.30, Alpen Resort Village (via Gerus, 311 – Livigno/SO).

——

MILANO, ASSESSORE LUCCHINI A CONVEGNO ‘LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI VITTIME VULNERABILI’

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, porta i saluti istituzionali al convegno ‘La Giurisprudenza in materia di vittime vulnerabili. La banca dati’.

– ore 10, Palazzo Pirelli (via Filzi, 22 – Milano), Sala Pirelli.

—–

MILANO, ASSESSORE MAZZALI A ‘CHINA FORUM’ PROMOSSO DA GLOBAL BLUE

L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, partecipa al China Forum organizzato da Global Blue, società leader per il servizio Tax Free Shopping.

– ore 10, Palazzo Gessi (via Manzoni, 16/A – Milano).