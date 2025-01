Nerviano, baby gang sui mezzi pubblici. Scurati (Lega): “Baby gang sono emergenza sociale, serve stretta contro giovani stranieri violenti”

Scurati (Lega): “Sono emergenza sociale, serve stretta contro giovani stranieri violenti”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2025. “È con grande preoccupazione che assistiamo all’ennesimo episodio di violenza da parte di baby gang in provincia di Milano e in stazione Garibaldi dove un gruppo di africani magrebini ha rubato telefonini, scarpe, giubbotti e una catenina ad alcuni ragazzi sul treno e in stazione. Questa è un’ulteriore dimostrazione del fatto che la situazione sui mezzi pubblici è troppo spesso fuori controllo. Come Lega abbiamo denunciato più volte questa emergenza sociale, di fronte alla quale è necessario potenziare le misure per garantire la sicurezza di utenti e lavoratori del settore dei trasporti. Auspichiamo che vengano identificati tutti i responsabili e siano puniti a dovere”.

“Regione Lombardia garantisce la possibilità per gli agenti delle forze dell’ordine di usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici, al fine di incentivare la presenza su treni e autobus di agenti pronti a intervenire in caso di necessità. La Lega, inoltre, da tempo chiede una maggiore presenza di vigilantes sui mezzi e un maggior coinvolgimento della Polizia Locale nelle aree più a rischio sicurezza come le stazioni. Abbiamo anche presentato una proposta di legge regionale per contrastare il fenomeno delle baby gang, che auspico possa essere messa in discussione dalla Commissione competente. Servono misure concrete per fermare questa escalation di violenza, che vede coinvolti sempre più spesso giovani stranieri che non hanno alcuna intenzione di integrarsi e di rispettare le nostre leggi”.

Lo afferma Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia, in merito alle baby gang in azione sui treni nel milanese.