SESTO. VENTIDUENNE TROVATO IN POSSESSO DI HASHISH DURANTE I CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE: DENUNCIATO PER SPACCIO

IL SINDACO ROBERTO DI STEFANO: “RISULTATO DEL COSTANTE PRESIDIO DEL TERRITORIO, GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE PER IL LORO LAVORO”

(Sesto San Giovanni, 22 Gen)- Un ventiduenne egiziano, nella serata di martedì 21 gennaio, è stato trovato in possesso di 16 gr di hashish durante un controllo degli agenti del nucleo operativo di polizia giudiziaria della Polizia locale di Sesto San Giovanni, in Piazza Martiri di via Fani. L’uomo è stato denunciato a piede libero per spaccio .

“Vorrei esprimere il mio più sincero apprezzamento per il tempestivo intervento e l’impegno delle nostre forze dell’ordine, che ancora una volta hanno dimostrato grande professionalità nel garantire la sicurezza della nostra comunità – ha commentato il sindaco, Roberto Di Stefano – L’operazione che ha portato alla denuncia di questa persona per spaccio, è un ulteriore segno del lavoro costante e mirato che quotidianamente svolgono per prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti nel nostro territorio. È grazie alla loro dedizione che possiamo mantenere un ambiente sicuro per i nostri cittadini. Continueremo a supportare le forze dell’ordine nel loro operato e a lavorare insieme per tutelare il benessere di tutti”.