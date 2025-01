SOTTOSEGRETARIO FEDERICA PICCHI: SCHILPARIO AL CENTRO DEL PALCOSCENICO INTERNAZIONALE PER I CAMPIONATI DEL MONDO JUNIOR E UNDER 23 DI SCI DI FONDO

Palazzo Lombardia – Milano, 22 gennaio 2025. Oggi, presso Palazzo Lombardia, è stata presentata ufficialmente la prossima edizione dei Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Sci di Fondo, un evento di rilevanza internazionale che si terrà a Schilpario dal 3 al 9 febbraio 2025. Questa competizione di altissimo livello rappresenta una straordinaria occasione sportiva e una prestigiosa vetrina per il nostro territorio, che si conferma al centro dello sport invernale mondiale.

“Siamo pronti ad accogliere oltre 450 atleti da più di 44 nazioni, insieme ai loro team e sostenitori,” ha dichiarato il Sottosegretario Federica Picchi durante la conferenza stampa. “Grazie all’impegno del Comitato FISI di Bergamo, della Regione Lombardia e di tutti gli enti coinvolti, Schilpario, con la riqualificata Pista degli Abeti, dimostra ancora una volta la sua capacità organizzativa e la sua visione strategica in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.”

L’evento, reso possibile grazie a un significativo investimento da parte di Regione Lombardia, per oltre 1.255.000 euro, è un banco di prova fondamentale per testare le infrastrutture e affinare le competenze organizzative del territorio, consolidando la Val di Scalve come destinazione privilegiata per gli sport invernali. Tra gli interventi più rilevanti si segnala la riqualificazione della Pista degli Abeti e il potenziamento degli impianti di innevamento artificiale.

“Questo evento non è solo un’occasione per celebrare lo sport, ma un’opportunità per promuovere il nostro Paese a livello internazionale,” ha proseguito il Sottosegretario Picchi. “Regione Lombardia ha creduto fermamente in questo progetto, investendo risorse significative per garantire un’esperienza unica per atleti, pubblico e territorio. Sono certa che il successo di questa manifestazione rafforzerà l’immagine dell’Italia e offrirà un’importante opportunità di crescita per i giovani talenti dello sport.”

I JWSC 2025 saranno anche un banco di prova strategico per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dimostrando l’elevata capacità organizzativa e la visione di lungo periodo del territorio. Oltre alle gare, il programma sarà arricchito da eventi culturali e di intrattenimento per valorizzare ulteriormente la Val di Scalve.

Concludendo, il Sottosegretario Picchi ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dal Comitato Organizzatore, dalla Regione Lombardia e da tutti i volontari: “Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per il successo di questo straordinario appuntamento”.