Zibido S. G..Opere pubbliche e interventi sociali in primo piano nel 2025

In occasione del Gran Galà d’inizio anno, la sindaca di Zibido San Giacomo Sonia Belloli ha presentato gli obiettivi dell’Amministrazione comunale per quest’anno, proseguendo il percorso di rinnovamento territoriale iniziano negli anni scorsi e investendo sui servizi per i più fragili

(mi-lorenteggio.com) Zibido San Giacomo, 22 gennaio 2025 – Quali sono i principali obiettivi per il 2025? Lo ha spiegato la sindaca Sonia Belloli domenica 19 gennaio durante il Gran Galà d’inizio anno presso la Corte San Pietro con l’esibizione dell’Orchestra Filarmonica dei Navigli e la consegna della Benemerenza civica ad Angelo Mariani.

Oltre 800 mila euro dedicati alle politiche per il sociale e grande impegno per le opere pubbliche e le manutenzioni, per confermare Zibido San Giacomo un comune attento ai propri cittadini, in particolare i più fragili, e allo sviluppo e il rinnovamento per il territorio.

«Nel corso del 2025 – spiega la sindaca Belloli – daremo priorità ai servizi per la persona, la scuola e la sicurezza. Intendiamo procedere con una serie di interventi di manutenzione delle strutture comunali per continuare a rendere gli spazi pubblici sempre più adeguati alle esigenze della cittadinanza e garantire anche nuovi servizi. Realizzeremo inoltre nuove opere per continuare il percorso di rinnovamento territoriale già avviato negli anni scorsi. Investiremo anche su sport e cultura, ma il focus resteranno le politiche per il sociale, anche con il contenimento delle tariffe per i servizi a domanda individuale».

In primo piano gli interventi per le scuole, con la manutenzione straordinaria del tetto dell’asilo Alessandrini e dei controsoffitti della scuola secondaria.

Per bambini e ragazzi, ci sarà la seconda edizione del campo scuola della Protezione Civile e, sempre con la Protezione Civile, la realizzazione di murales presso la scuola secondaria. In collaborazione con il Tavolo Minori e con la Polizia locale si sperimenteranno simulatori della guida in stato di ebbrezza e con uso di stupefacenti coinvolgendo le scuole, centri sportivi e famiglie.

In ambito sociale con il progetto “Farsi vicino” si formeranno nuovi gruppi di prossimità e il servizio ambulatoriale sociosanitario. E ci saranno aperture serali del centro giovanile San Giacomo. Tanti progetti anche in ambito culturale: grazie al progetto “Lettori si nasce!” si fornirà un kit ai bimbi nati nel 2025 e inoltre la Biblioteca acquisterà nuovi libri. Riprende la rassegna teatrale e verrà introdotta anche una nuova rassegna dedicata ai bambini. Per promuovere il turismo e il territorio il Comune parteciperà a bandi e organizzerà eventi in collaborazione con il Tavolo permanente del Turismo. Per favorire lo sport, ci sarà una nuova gestione dei campetti polivalenti anche con l’apertura serale custodita e verranno realizzati interventi per l’efficientamento energetico della palestra comunale.

Sul fronte sicurezza in programma la partecipazione al bando per l’acquisto di droni, l’ampliamento della videosorveglianza e dei software per la verifica delle immagini con l’utilizzo dell’AI e l’istituzione di uno Sportello sicurezza in presenza.

Ambiziosi anche gli obiettivi nei settori Urbanistica, Ambiente e Lavori pubblici. Si redigerà il nuovo Regolamento edilizio e, nell’ambito del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) si avvieranno le indicazioni per le frazioni di Moirago e San Giacomo. Grazie al Piano Strade 2025, ci saranno interventi in tutte le frazioni e, per migliorare la viabilità, si parteciperà al bando per la sistemazione delle piste ciclabili, verrà realizzato l’impianto di illuminazione nel tratto Zibido-San Pietro e si progetteranno nuove rotonde a Badile, in collaborazione con la Città metropolitana di Milano.

In programma anche la progettazione del nuovo Ecocentro e progetti per l’arredo urbano (rotonde e aree pedonali). Per promuovere la conoscenza del territorio, inoltre, si lavorerà al secondo volume del libro su Zibido San Giacomo e la cittadinanza sarà anche invitata a esprimersi sulle corse degli autobus la domenica (indagine di gradimento). Per quanto riguarda le opere pubbliche, si lavorerà anche sull’aggiornamento dei piani cimiteriali con la realizzazione di nuove cellette.

Dopo la presentazione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale per il 2025, la sindaca Sonia Belloli ha consegnato la Benemerenza civica 2024 al signor Angelo Mariani, con la seguente motivazione: “Con le sue radici profonde e una vita dedicata all’impegno civico, ispirata ai valori dell’antifascismo e della democrazia, egli incarna lo spirito della comunità di Zibido. Attraverso genuinità, generosità, onestà, trasparenza e solidarietà, ha vissuto una vita semplice ma sempre rivolta al benessere degli altri, accompagnando la storia di Zibido dalla ricostruzione del Dopoguerra fino a oggi, sempre pronto ad aiutare gli altri come volontario al servizio della comunità”.