A MILANO debutta il BANFF Mountain Film Festival World Tour, il più grande tour mondiale di film di avventura!

La rassegna cinematografica per tutti gli appassionati di montagna e sport outdoor che porta sul grande schermo la bellezza, l’avventura e la cultura delle montagne in tutto il mondo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2025 -Giunto alla 13ª edizione, il BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia si prepara a coinvolgere il pubblico milanese con un programma che porterà sugli schermi energia, bellezza ed emozione. L’evento rappresenta un appuntamento annuale per gli appassionati di sport d’azione, viaggi e storie di avventura, offrendo occasioni uniche per condividere esperienze, idee e visioni legate alla montagna e all’ambiente outdoor.

Il tour farà il suo debutto a Milano, il 4 febbraio 2025, per la prima volta nella prestigiosa sede del Teatro Carcano, per poi proseguire in circa 40 città, su tutto il territorio italiano, da Bolzano a Catania, da Aosta a Trieste.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia è molto più di una semplice proiezione: è un’esperienza immersiva che celebra la magia del grande schermo, accompagnando il pubblico alla scoperta di narrazioni autentiche e appassionanti. Il programma include 7 corto e mediometraggi, per circa 2 ore di proiezione, selezionati tra i finalisti all’omonimo BANFF Centre Mountain Film Festival.

I film esplorano vari temi legati alla montagna, all’avventura e alla natura. Dalle cascate in kayak alle isole Svalbard alle acrobazie in volo sul Monte Bianco, passando per le “polverose” discese freeride in Giappone e in Canada, fino alle storiche Dolomiti in MTB.

Gli spettatori verranno trasportati in un viaggio emozionante attraverso storie che raccontano esperienze di vita, connessioni autentiche con le culture montane e la bellezza di ambienti naturali straordinari.

La serata inaugurale sarà ulteriormente arricchita dal Meet the Guest previsto prima dell’inizio dello spettacolo con Federica Mingolla, attualmente una delle scalatrici su vie “lunghe” più attive in Italia, detentrice di prime salite femminili in Italia e all’estero, apritrice di diverse vie in tutto il mondo, guida alpina ed arrampicatrice, da poco rientrata dalla spedizione CAI italo-pakistana “K2 70”. Federica alle 18.30 incontrerà gli spettatori in un momento esclusivo, condividendo storie, emozioni e il dietro le quinte delle sue incredibili imprese. Una novità assoluta per la rassegna, pensata per rendere la serata ancora più indimenticabile.

Alessandra Raggio, CEO di Itaca the Outdoor Community, commenta: “Il tour italiano rappresenta una celebrazione collettiva dell’amore per la montagna e dello spirito di avventura, un’occasione per vivere insieme storie che accendono l’immaginazione e rafforzano il legame con la natura e le culture che la abitano. Questi racconti invitano lo spettatore a immergersi nella magnificenza degli ambienti naturali, esplorando al contempo le sfide, i trionfi e le profonde sfumature dell’esperienza umana.”

Il BANFF Centre Mountain Film Festival, che si svolge ogni anno a novembre nella città canadese di Banff, è il concorso cinematografico internazionale più prestigioso dedicato alla montagna e all’avventura. Dal 1976, seleziona i migliori film che catturano lo spirito della montagna, premia la regia, la promozione della cultura montana e il rispetto per l’ambiente. Anno dopo anno l’evento continua a crescere in qualità, offrendo l’opportunità di condividere esperienze e lasciarsi ispirare da persone che vivono lo spirito di avventura e affrontano incredibili sfide della natura.

Nella realizzazione dell’edizione 2025, il Banff Centre Mountain Film Festival World Tour in Italia è affiancato da La Sportiva, Ferrino, Viaggia con Carlo, Buff®, e dall’Ambasciata del Canada in Italia come Partner istituzionale. Inoltre si avvale del Patrocinio del CNSAS Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, della FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e dell’AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani; dei Brocchi sui Blocchi come Supporter e di zeroCO2 come Partner Conservation.

Media partner per l’edizione 2025 sono Radio DeeJay, SkyTg24, Icarus, Focus, Planetmountain.com, The Pill e MNTNJournal.