Al via la sesta edizione del Concorso dedicato ai progetti più innovativi del mondo della montagna | Lagazuoi WIMA 2025

(mi-lorenteggio.com) Cortina d’Ampezzo, 23 gennaio 2025 – Torna la sesta edizione del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards (WIMA), progetto curatoriale del Lagazuoi EXPO Dolomiti, spazio museale espositivo situato a quota 2.732 metri sopra Cortina d’Ampezzo, focalizzato sulle idee innovative e sostenibili legate al mondo della montagna.

Il concorso, giunto alla sesta edizione, premia soluzioni e prodotti originali che arrivano da aziende, start-up, associazioni e cooperative che si adoperano perché innovazione e sostenibilità in montagna si possano coniugare al meglio, laddove le sfide sono oggi ancora più urgenti.

Tre sono le categorie in concorso: attrezzature e abbigliamento da montagna – abbigliamento e accessori tecnici adatti a quote e condizioni climatiche particolari, servizi digitali e app – soluzioni innovative digitali per vivere ed esplorare la montagna, produzioni enogastronomiche di montagna – prodotti e processi innovativi provenienti da comuni montani situati sopra i 600 metri.

C’è tempo fino alle ore 24.00 del 14 febbraio per partecipare al concorso. Sul sito www.lagazuoiwima.org sono disponibili il Regolamento 2025 e la scheda di iscrizione. I migliori progetti saranno protagonisti di una mostra che sarà inaugurata sabato 29 marzo 2025 negli spazi del Lagazuoi EXPO Dolomiti. Sarà un momento di incontro, approfondimento e promozione della montagna., l’esposizione sarà aperta al pubblico fino a febbraio 2026. In un contesto unico, dominato dallo spettacolo delle Dolomiti patrimonio Unesco, si potrà così scoprire il potenziale innovativo delle aziende e delle realtà che credono e investono nella montagna.

“Con questo premio – spiega Stefano Illing, ideatore del Lagazuoi EXPO Dolomiti e promotore dei WIMA – abbiamo voluto valorizzare la capacità innovativa e progettuale di chi opera nel mondo della montagna. In questi anni abbiamo dato visibilità a soluzioni e prodotti innovativi di aziende, start-up, associazioni e cooperative che diffondono un’idea di montagna come luogo di innovazione e di interazione virtuosa tra uomo e ambiente”. E aggiunge: “Il ruolo dei WIMA è quello di amplificare quanto di meglio si possa offrire a chi la montagna la vive tutto l’anno o la frequenta per passione”.

La Giuria

A presiedere la giuria, impegnata a scegliere le idee più innovative e virtuose delle tre categorie in gara, sarà l’Ingegnere Stefano Illing che porterà il punto di vista e l’esperienza di chi vive e lavora in montagna. Insieme a lui, tre giurie, una per ogni categoria, composta da giornalisti ed esperti.

Per la categoria Attrezzatura e Abbigliamento da montagna: Giampaolo Allocco (designer e punto di riferimento nell’industrial design legato allo sport), Marco Di Marco (direttore di Sciare Magazine), Gian Luca Gasca (scrittore e reporter di montagna, responsabile contenuti de Lo Scarpone), Antonello Marega (presidente “EPSI – European Platform for Sport Innovation”).

Per la categoria Servizi digitali e App per il turismo montano: Max Cassani (giornalista de La Stampa), Claudio Lucchese (professore e coordinatore del corso di laurea in “Hospitality Innovation and e-Tourism” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia), Paola Pica (giornalista del Corriere della Sera, responsabile del mensile L’Innovazione), Salvatore Viola (direttoredi Start Up News).

Per la categoria Produzioni enogastronomiche di montagna: Bruno Gambacorta (giornalista Rai, ideatore, autore e conduttore di Eat Parade il primo telegiornale italiano dedicato all’enogastronomia), Alberto Lupini (direttore del network Italia a Tavola), Filippo Polidori(“food guru” e AD Polidori & Partners) e Ludovica Rubbini (chef del SanBrite, stella rossa e verde Michelin, tra le 20 donne del cibo per Cook).

In giuria, per tutte le categorie, anche Matteo Stoppa (Executive Manager BPER Banca Private Cesare Ponti).

I partner tecnici

Per candidarsi ci si potrà iscrivere spontaneamente sul sito www.lagazuoiwima.org – dove sono disponibili il regolamento e la scheda di iscrizione, ma da quest’anno importanti partner tecnici supporteranno la diffusione del bando per stimolare nuove realtà a candidarsi.

Per la categoria Attrezzatura e Abbigliamento da montagna:

Assosport – l’Associazione nazionale fra i produttori di articoli sportivi che rappresenta, tutela e valorizza, sia in ambito nazionale che internazionale, le aziende che producono e/o distribuiscono in Italia abbigliamento, calzatura e attrezzatura sportiva.

Confindustria Belluno Dolomiti – l’Associazione che sostiene lo sviluppo e la valorizzazione delle realtà produttive del territorio fortemente identificato con il patrimonio unico e irripetibile delle Dolomiti.

GIS – lo sci club dei giornalisti italiani che aderisce alla Federazione Italiana Sport Invernali ed è costituito come associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal Coni.

Per la categoria Servizi digitali e App per il turismo montano:

ANEF – la prima ed unica Associazione degli imprenditori funiviari riconosciuta e aderente a Confindustria.

Azzurro Digitale – inserita nel 2020 nelle migliori 100 startup d’Italia è il partner di riferimento per accompagnare le aziende manifatturiere nella Transizione 5.0.

UNIMONT – polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, innovativo centro di formazione e di ricerca, specializzato nello studio e nell’analisi delle complessità del territorio montano.

Trentino School of Management – società in house della Provincia autonoma di Trento che attraverso le attività di formazione, studio e ricerca supporta lo sviluppo integrato del Trentino.

Per la categoria Produzioni enogastronomiche di montagna:

Coldiretti Veneto con Coldiretti Belluno – l’organizzazione di rappresentanza delle persone e delle imprese agricole che operano in agricoltura e nelle attività connesse e nell’agroalimentare.

Argav – l’Associazione Regionale dei Giornalisti Agroalimentari e Ambientali del Veneto e Trentino-Alto Adige.

GIST – il Gruppo Italiano Stampa Turistica, l’associazione dei giornalisti che si occupano con regolarità e continuità di turismo nei vari media per i quali lavorano: stampa quotidiana e periodica, web, radio e tv.

Libera Università di Bolzano – al crocevia tra il mondo economico e culturale tedesco e italiano, l’ateneo si distingue per il trilinguismo nella didattica e nella ricerca, l’alto grado di internazionalizzazione e l’eccellente dotazione delle strutture.