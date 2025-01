ALBERTO FORTIS | Shopping con Alanis | Il nuovo singolo in uscita venerdì 24 gennaio e un tour in partenza da Salerno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2025 – Uscirà venerdì 24 gennaio, sulle principali piattaforme di streaming, “Shopping con Alanis” (FDAM/Altafonte Italia), il nuovo singolo di Alberto Fortis che anticipa il prossimo progetto artistico del cantautore. Il brano segna un nuovo capitolo nella lunga carriera dell’Artista e intreccia una narrazione vivace che esplora il rapporto tra consumismo e identità attraverso l’incontro immaginario con la celebre cantautrice Alanis Morissette all’interno di un luogo in cui trascorriamo gran parte del nostro tempo, ovvero un supermercato.

L’idea di rendere omaggio alla cantautrice canadese nasce dalla volontà di sugellare un incontro realmente avvenuto tra i due a Los Angeles negli anni ’90 e rappresenta l’occasione perfetta per riflettere sul contrasto tra la frenesia degli acquisti di oggi e la filosofia dei nativi americani, tema fin da sempre caro all’Artista.

Il pezzo, carico di energia, ironia e sperimentazione, è arricchito da sonorità pop-rock che da sempre caratterizzano la produzione di Fortis, fedeli alle sue radici musicali e al suo stile senza tempo.

Il singolo, pubblicato con l’etichetta FDAM e distribuito da Altafonte Italia, verrà presentato, mercoledì 22 gennaio, nel corso del programma “Sottovoce” in onda su Rai 1, durante il quale l’Artista regalerà al proprio pubblico, in anteprima assoluta, anche il videoclip ufficiale di “Shopping con Alanis”, raccontando a Gigi Marzullo le novità legate al nuovo progetto.

Alberto Fortis sarà inoltre protagonista di alcuni concerti esclusivi in giro per l’Italia: il tour partirà da Salerno il 25 gennaio, per poi proseguire a Roma (1 febbraio), Torino (6/7/8 febbraio), Piacenza (21 febbraio) e Cuneo (28 aprile).

Con una carriera ricca di successi e riconoscimenti prestigiosi, come il Leone d’Oro alla carriera e l’Ambrogino d’Oro, Fortis continua a innovare e sorprendere, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinterpretare temi universali con uno stile unico e personale.