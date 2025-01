Commemorazione incidente di Pioltello, sarà Nicola Di Marco (M5s) a rappresentare il Consiglio regionale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2025 – Di Marco (M5s): «Esserci per sottolineare vicinanza e valore della memoria condivisa»

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «La tragedia di Pioltello ha segnato in maniera indelebile la nostra memoria e quella di un’intera comunità. Onorare il momento di commemorazione, per noi del M5S, è stato sempre un impegno da rispettare.

Quest’anno sarà per me motivo d’orgoglio rappresentare il Consiglio regionale, durante la cerimonia in programma sabato 25 gennaio. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio ha infatti accolto la mia richiesta di delega all’utilizzo della fascia istituzionale.

La presenza di questo simbolo della nostra Regione vuole sottolineare il valore della memoria condivisa e la vicinanza concreta delle istituzioni a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai cittadini colpiti da questa tragedia. Una richiesta che nasce anche dall’amarezza provata lo scorso anno, nel constatare che nessun rappresentante del Consiglio o della Giunta fosse presente. Ritengo invece che in situazioni come questa, le Istituzioni debbano essere presenti e mostrare la propria vicinanza.

Motivo per cui ho voluto mettermi a disposizione del Consiglio Regionale al fine di rappresentarne la partecipazione, durante la commemorazione alla quale sarò presente, come in diverse precedenti circostanze, il prossimo sabato» così Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, annuncia la propria partecipazione in rappresentanza del Consiglio regionale, durante la commemorazione della tragedia ferroviaria di Pioltello, in programma sabato 25 gennaio, presso il binario 1 della stazione. Con lui tutto il gruppo regionale pentastellato.