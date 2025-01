Dote Sport – Pizzighini (M5s): Accolta nostra richiesta, ottenuto incremento sulla Dote Sport 2025, 2 milioni in più e aumentata la soglia ISEE delle famiglie richiedenti

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 23 gennaio 2025 – Paola Pizzighini consigliera regionale M5s Lombardia: “Portiamo a casa un aiuto concreto per le famiglie. Il 22 gennaio la VII Commissione (Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione), di Regione Lombardia ha dato il via libera alla delibera di Giunta sulla Dote Sport 2025. Accolta l’osservazione presentata dal Movimento che chiedeva un incremento della dotazione finanziaria in virtù del previsto allargamento della soglia ISEE delle famiglie richiedenti. La delibera regionale ha confermato l’impegno di spesa di 2 milioni di euro, aumentata la soglia ISEE da 15.000 a 20.000 euro, da 25.000 a 30.000 per le famiglie con minore disabile, per l’ammissibilità delle domande, semplificate le procedure per l’inoltro online della pratica. I beneficiari saranno i minori tra i 6 e i 17 anni. Il contributo è relativo a corsi sportivi della durata di almeno 6 mesi per un costo compreso tra i 100 e i 600 euro, promossi da società dilettantistiche e non a scopo di lucro o da società in house di enti locali lombardi. Regione Lombardia aveva mantenuto invariato lo stanziamento dello scorso anno, pari a 2 milioni di euro complessivi, innalzando però le fasce di reddito dei potenziali beneficiari dei contributi. A nostro avviso le risorse sarebbero state insufficienti per soddisfare le domande che presumibilmente cresceranno rispetto allo scorso anno. Bene, dunque, che la VII Commissione abbia accolto le nostre sollecitazioni comprendendo la necessità di valutare la possibilità di incrementare i fondi da mettere a disposizione per le famiglie meno abbienti con figli che intendono praticare attività sportive”, conclude la 5 Stelle, Pizzighini.