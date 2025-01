Grande successo per la mostra dell’Ente Nazionale Risi

Più di tremila persone hanno già visitato “Rapsodia della risaia”. Numerose le scolaresche che hanno visto la rassegna. E c’è ancora tempo fino al 2 febbraio al Castello di Novara

(mi-lorenteggio.com) Novara, 23 gennaio 2025 – I novaresi, e non solo, stanno mostrando un grande apprezzamento per la mostra “Rapsodia della risaia – ricordando Enzo Gazzone, l’Ente Nazionale Risi racconta la risaia di ieri, oggi e domani” allestita presso il Castello di Novara. In meno di due settimane oltre tremila persone hanno passeggiato tra i quadri del pittore vercellese Enzo Gazzone che descrivono la realtà agricola e sociale delle risaie a cavallo tra gli anni ’30 e ’40 del secolo scorso e tra le immagini fotografiche che descrivono come la risicoltura sia cambiata nel tempo trasformando il lavoro nei campi in un’attività tecnologicamente avanzata ma sempre rispettosa della tradizione e della sostenibilità.

«Siamo davvero soddisfatti del consenso ottenuto dalla mostra – afferma la presidente dell’Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba – La risicoltura italiana è un patrimonio agroalimentare che il mondo ci invidia e sono orgogliosa di farla conoscere anche attraverso questi quadri e queste foto. Vedere poi tanti ragazzi che l’apprezzano mi fa ben sperare per il futuro del riso italiano».

In effetti sono molti i gruppi di giovani e le scolaresche che sono passati al Castello di Novara in questi giorni e altri hanno già prenotato la visita: ci sono comunque ancora un po’ di giorni per chi non avesse avuto la fortuna di visitarla, perché la mostra è aperta fino al 2 febbraio.

Per tutti gli interessati, l’entrata alla mostra (con orario 10-19 dal martedì alla domenica) è gratuita sia per singoli che per gruppi. Associazioni, club e gruppi (minimo di 10 persone) potranno usufruire di una guida dedicata prenotando giorno e orario di visita (della durata di 3/4 d’ora). Le scolaresche, invece, potranno prenotare gli slot di visita nelle mattinate dal martedì al venerdì in orario 10-14 e, come i gruppi di visitatori, saranno guidate da personale dedicato. La mail di riferimento per tutte le prenotazioni è didattica@enterisi.it.

Redazione