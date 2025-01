Great Taste in Italy: da Bergamo la prima edizione dedicata a premiare i prodotti alimentari Made in Italy

(MI-LORENTEGGIO.COM) Bergamo, 23 gennaio 2025 – Great Taste in Italy (www.greattasteinitaly.com) è la prima edizione italiana di Great Taste il più grande evento di valutazione e accreditamento di prodotti alimentari nel mondo. Nato 32 anni fa in Inghilterra, nel 2024 ha valutato circa 14.000 prodotti, provenienti da 115 Paesi, con 500 giudici professionali.



L’idea di giudicare i prodotti in Italia si deve a Guild of Fine Food – organizzazione inglese la cui missione è quella di sostenere, celebrare e incoraggiare i produttori e i rivenditori di alimenti e bevande, con particolare attenzione alle piccole realtà e ai prodotti di nicchia – e a PG&W – agenzia di comunicazione e marketing di Bergamo, già ideatrice e co-organizzatrice di eventi come Forme e B2Cheese.



Great Taste in Italy è dunque dedicata esclusivamente a prodotti e a produttori Made in Italy. Partecipare a Great Taste in Italy significa anche collegarsi al network internazionale del più grande e autorevole sistema di valutazione e promozione di prodotti alimentari al mondo.



“Siamo davvero entusiasti di portare Great Taste in Italia – un Paese conosciuto in tutto il mondo per la sua gastronomia e l’amore per il buon cibo e le bevande. I prodotti italiani hanno una storia di successi con i giudici di Great Taste e non vediamo l’ora di coinvolgere nuovi produttori e giudici italiani, introducendoli nel programma di accreditamento mondiale Great Taste. Miriamo a catturare l’immaginazione del settore alimentare e delle bevande, locale e nazionale, nonché degli amanti del cibo italiano in tutto il Paese, a cui offrire ottime raccomandazioni per i prodotti da gustare sulle tavole di casa.” commenta Christabel Cairns, direttrice della Guild of Fine Food.

“L’iniziativa è finalizzata a ribadire il grande valore del “saper fare” delle aziende italiane. Ogni anno partecipano all’evento mondiale Great Taste circa 400 prodotti del nostro Paese. Con Great Taste in Italy vogliamo aumentare il numero delle realtà coinvolte, dando voce anche ai piccoli e piccolissimi produttori che spesso sono i custodi di veri e propri gioielli. L’obiettivo è offrire un contributo in grado di accrescere il valore della nostra cultura alimentare in tutte le sue declinazioni e con essa la presenza del Made in Italy sui mercati internazionali.” commenta Alberto Gottardi, CEO di PG&W.



L’iniziativa è un vero e proprio programma di accreditamento con l’obiettivo di presentare, riconoscere, certificare e promuovere i prodotti nazionali e le preparazioni alimentari nel settore Food & Beverage (dalle birre al caffè, dal cioccolato al miele, dalla pasta ai salumi, dagli spiriti ai formaggi, esclusi soltanto i vini) ampliandone la visibilità non solo sul territorio nazionale, ma anche a livello internazionale.



Il concorso è aperto a tutti i prodotti Made in Italy e si può considerare un ottimo trampolino di lancio anche per le piccole aziende che ambiscono a implementare il proprio business e a farsi conoscere oltre i confini nazionali.



Aderire a Great Taste in Italy consente a ogni partecipante di entrare a far parte di una community internazionale di migliaia di persone, formata da professionisti, produttori, rivenditori, chef e amanti del cibo in dialogo continuo tra di loro, per premiare e promuovere i migliori prodotti. La community offre uno spazio di discussione e confronto a disposizione di rivenditori, buyers e produttori per scambiare informazioni, esperienze e valutazioni dirette.



Tutti i prodotti candidati sono valutati da una giuria di esperti composta da giornalisti, chef, buyer, food blogger e professionisti del settore che, a seguito di una degustazione “alla cieca”, redigono un report con feedback professionali e preziosi suggerimenti, e assegnano ad ogni prodotto valutato un punteggio da 0 a 3 stelle.



I parametri di valutazione si basano sulla qualità (es. aspetto, aroma, consistenza, caratteristiche delle materie prime) e originalità del prodotto. Il sistema di valutazione di Great Taste si distingue, rispetto ad altre iniziative a premi, proprio per l’obiettivo di offrire strumenti di conoscenza oggettivi, utili alle aziende partecipanti: la valutazione che consente di individuare punti di forza e di miglioramento della propria offerta. Il meccanismo di valutazione prevede che ogni prodotto sia valutato in assoluto, e non in relazione ad altri della stessa categoria. Per questa ragione nella valutazione degli esperti i prodotti non sono mai associati ad altri della stessa categoria, per non assuefare ad un gusto specifico il palato dei giudici.



Le iscrizioni si svolgeranno dal 13 gennaio all’11 marzo 2025 e i partecipanti verranno suddivisi in quattro zone Nielsen (Area 1/Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Lombardia – Area 2/Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna – Area 3/Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna – Area 4/ Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia), a cui si aggiunge un quinto cluster dedicato ai prodotti delle tre Città Creative Unesco per la Gastronomia: Alba, Bergamo e Parma.



Per candidare i prodotti sarà necessario iscriversi al seguente link: https://greattasteinitaly.com



“Per questa prima edizione auspichiamo che ci sia un coinvolgimento diretto da parte di tutti gli attori chiamati a promuovere il Made in Italy alimentare: associazioni di categoria, consorzi, istituzioni, e ovviamente aziende, singoli professionisti, giornalisti e food bloggers. Abbiamo attivato alcune interlocuzioni con diversi referenti, ma la porta è aperta a chiunque voglia portare valore e sostenere un progetto che ha come fine ultimo la promozione della conoscenza e quindi del valore delle nostre eccellenze alimentari” commenta Alberto Gottardi, CEO di PG&W.



Nel mese di maggio la giuria avvierà i lavori, con la redazione dei report di prodotto e l’assegnazione delle ambite stelle.



Tutti i partecipanti riceveranno il feedback dei giudici e, per i migliori, anche la comunicazione dell’assegnazione delle stelle entro il 29 luglio.



Il 5 settembre 2025, in Italia, si celebrerà una grande kermesse, un evento dedicato a cui parteciperanno i magnifici 15, ossia i 3 migliori prodotti di ogni area. Tra questi verranno eletti i 5 vincitori delle singole aree geografiche e il campione assoluto.



Il 9 settembre 2025, a Londra, si celebrerà la premiazione di Great Taste Golden Forks a livello internazionale, con la consegna delle Golden Forks internazionali per ogni Paese e la nomina del “Supreme Champion” dell’anno.