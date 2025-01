IL CIRQUE DU SOLEIL ARRIVA A SESTO SAN GIOVANNI, SODDISFATTO IL SINDACO ROBERTO DI STEFANO: “SESTO SEMPRE PIU’ AL CENTRO DELLA SCENA CULTURALE INTERNAZIONALE”

A Milano gli spettacoli si terranno dal 25 aprile al 2 giugno 2025. Oltre 50.000 biglietti già venduti. E in occasione di S. Valentino, sconto speciale del 20%, valido per i giorni feriali (weekdays) e la domenica sera, (escluso il settore Platinum). Biglietti disponibili su www.ticketone.it

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23/01/2025 – Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: il debutto del Cirque du Soleil in un contesto unico e simbolico, l’area di MilanoSesto. Situata in Viale Italia 576, a Sesto San Giovanni (MI), è uno dei progetti di rigenerazione urbana più importanti d’Europa, un ex sito industriale in corso di riqualificazione che rappresenta un esempio di rinascita territoriale. Quest’area, attualmente in trasformazione, si presta ad ospitare eventi di grande richiamo, come quello che vedrà protagonista la compagnia di intrattenimento più celebre al mondo che porterà la magia del suo spettacolo più iconico, Alegría – In A New Light.

Grazie alla visione strategica di Alveare Produzioni e Vivo Concerti, in collaborazione con MilanoSesto SICAF e il Comune di Sesto San Giovanni, lo chapiteau del Cirque du Soleil prenderà vita in un luogo che rappresenta non solo un crocevia tra passato e futuro, ma anche una piattaforma flessibile per iniziative temporanee. Questo approccio permette di valorizzare spazi in attesa di una loro destinazione definitiva, unendo innovazione, accessibilità e comfort, garantendo servizi di alto livello e facilità logistiche per chiunque desideri assistere a questo spettacolo straordinario.

Il debutto di Alegría – In A New Light a MilanoSesto sottolinea come un’area in transizione possa diventare un ponte tra cultura, spettacolo e rigenerazione urbana. Alegría – In A New Light rappresenta non solo un’esperienza indimenticabile per il pubblico, ma anche una celebrazione del talento internazionale e della capacità del Cirque du Soleil di ispirare e connettere le persone attraverso la magia delle sue performance. Con il debutto a MilanoSesto, questa magia si intreccia con una visione urbanistica moderna, creando un punto di incontro tra cultura, spettacolo e innovazione. MilanoSesto è una location studiata per rispondere alle esigenze del pubblico in termini di accessibilità e comodità. Situata in una posizione strategica, l’area è facilmente raggiungibile: in auto, grazie ai parcheggi situati a pochi metri dallo chapiteau; con i mezzi pubblici, tramite la vicina fermata della metropolitana Sesto Marelli e le navette bus dedicate, che consentono un accesso rapido e semplice; e con un’organizzazione logistica pensata per gestire la grande affluenza prevista, assicurando un’esperienza fluida e sicura per tutti glispettatori. Oltre al valore artistico e culturale, l’arrivo di Alegría – In A New Light contribuirà a incrementare il turismo e a valorizzare l’area di MilanoSesto come nuovo polo attrattivo eventi di grande affluenza. Grazie alla collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni e MilanoSesto SICAF, questo spettacolo inaugura una nuova era per l’intrattenimento nell’area metropolitana milanese.

“Siamo entusiasti e onorati di accogliere il Cirque du Soleil, un’istituzione di fama mondiale, a Sesto San Giovanni – ha dichiarato il Sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano – La scelta delle aree di MilanoSesto come palcoscenico per uno spettacolo iconico come Alegría è un segnale chiaro della trasformazione in atto nella nostra città. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le aree dismesse, che in attesa dei grandi progetti di riqualificazione, si confermano un centro nevralgico per la cultura e l’innovazione. La presenza di un evento internazionale di questa portata conferma non solo la nostra posizione strategica alle porte di Milano, ma soprattutto la crescente attrattività di Sesto San Giovanni, capace di conquistare aziende, visitatori e ora anche il grande spettacolo. Ci auguriamo che iniziative di così alto prestigio continuino a fare tappa qui, consolidando Sesto come un punto di riferimento per l’arte e la cultura a livello globale”.

La produzione vedrà coinvolti oltre 350 addetti, tra cui 100 professionisti locali, evidenziando l’impegno di Cirque du Soleil, Alveare Produzioni e Vivo Concerti nel valorizzare il territorio e le sue risorse. La realizzazione dell’evento rappresenta un modello virtuoso, combinando creatività, innovazione e impatti concreti sul tessuto economico e sociale. «Siamo profondamente emozionati di portare Alegría – In A New Light a MilanoSesto, un luogo che incarna innovazione e visione, proprio in una città che ha sempre accolto con entusiasmo la magia del Cirque du Soleil,» ha dichiarato Duncan Fisher, Presidente – Touring Shows at Cirque du Soleil Entertainment Group. «Milano occupa un posto speciale nella nostra storia: qui abbiamo vissuto alcuni dei momenti più memorabili, incontrando un pubblico che non smette mai di sorprenderci con la sua passione e il suo calore. Siamo entusiasti di inaugurare questa nuova area, così adatta alle esigenze del nostro pubblico, con uno dei nostri spettacoli più iconici. Con Alegria celebriamo un legame profondo e duraturo, rendendo omaggio a una città che da anni ci sostiene e ci ispira.»

Cirque du Soleil torna in Italia nel 2025 con Alegría – In A New Light, la straordinaria rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 1994 acclamato a livello internazionale. Il pubblico è, dunque, invitato sotto il Grand Chapiteau a Roma (dal 1° marzo al 13 aprile 2025), a Milano (dal 25 aprile al 2 giugno 2025) e, per la prima volta assoluta, a Trieste (dal 13 giugno al 13 luglio 2025) per vivere la pura magia teatrale di un classico del Cirque du Soleil completamente ripensato. “Alegría ti lascerà ancora una volta senza fiato” Evening Standard (Londra) “Cirque du Soleil con ‘Alegría’ riesce a raggiungere l’obiettivo più difficile: superare l’originale” El Periódico (Spagna) Cirque du Soleil desidera ringraziare Frecciarossa e Radio DeeJay Radio Partner del Touritaliano.

Informazioni sui biglietti I biglietti per gli spettacoli di Roma, Milano e Trieste di Alegría – In A New Light sono disponibili online su www.ticketone.it L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali. Promoter ufficiali Cirque du Soleil ringrazia i suoi promoter ufficiali per l'Italia: Alveare Produzioni e Vivo Concerti e, per la città di Trieste, anche il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con il supporto di IO SONO FRIULI VENEZIAGIULIA. Cirque du Soleil Entertainment Group Cirque du Soleil Entertainment Group è leader mondiale nell'intrattenimento dal vivo. Da 40 anni, l'azienda canadese sfida i confini dell'immaginazione, reinventando il circo e portando la sua arte in ogni angolo del pianeta. Oltre 400 milioni di spettatori in 86 paesi hanno assistito a spettacoli mozzafiato, immersi in un mondo di acrobazie, musica, costumi e scenografie che lasciano senza fiato. Un approccio creativo unico che si estende oltre i confini del circo tradizionale, abbracciando produzioni multimediali, esperienze immersive ed eventi speciali. Ogni spettacolo del Cirque du Soleil è un viaggio indimenticabile, un'esperienza che risveglia i sensi e nutre l'anima. Artisti provenienti da oltre 80 nazioni si esibiscono con passione e dedizione, dando vita a storie senza parole che parlano al cuore di ogni spettatore. Più di 4.000 dipendenti lavorano con dedizione per far sì che ogni spettacolo sia un capolavoro: un team di professionisti appassionati che credono nel potere dell'arte e della creatività per unire le persone e creare un mondo migliore. Per ulteriori informazioni su Cirque du Soleil Entertainment Group, si può visitare il sito ufficialecirquedusoleil.com.