(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 23 gennaio 2025 – Presidio Asst Santi Paolo e Carlo – Di Marco (M5s): Con i lavoratori per garantire il diritto salariale e migliorare la condizione lavorativa. Non staremo solo a guardare!

Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: “Questa mattina, 23 gennaio, sono stato con i lavoratori in presidio delle Asst Santi Paolo e Carlo per ascoltare le rivendicazioni delle sigle sindacali. Chiedono ciò che sarebbe giusto garantire a chi lavora senza sosta per la cura dei lombardi. Gli operatori sanitari durante la stagione del Covid sono stati chiamati eroi e poi mai più valorizzati o premiati. I lavoratori in presidio chiedono il giusto e dovrebbe essere doveroso, per l’Azienda, rispondere alle loro sacrosante richieste come la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla Direzione Generale e l’erogazione del salario accessorio per circa 900 euro per ogni lavoratore, il pagamento degli straordinari e le festività e migliori condizioni lavorative. Trovo incomprensibile come l’Azienda possa non riconoscere le indennità a favore dei lavoratori. Come Movimento non staremo solo ad ascoltare, monitoreremo attentamente la situazione e se non si troverà un accordo chiederemo all’assessore Bertolaso di venire a riferire alle autorità competenti”, conclude il capogruppo Di Marco