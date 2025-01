SALUTE. MILANO: MEETING NAZIONALE DI ELIDE, LE CITTÀ A CONFRONTO PER COSTRUIRE POLITICHE INNOVATIVE SULLE DROGHE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2025 – Domani, venerdì 24 gennaio, a partire dalle ore 9.30, a Palazzo Reale, si terrà il meeting nazionale di ELIDE, la Rete degli enti locali per una politica innovativa sulle droghe: un momento di dialogo e confronto tra amministratori locali, esperti, operatori e istituzioni.

“ELIDE – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – rappresenta l’impegno delle città italiane nel ripensare le politiche sulle droghe con un approccio innovativo e inclusivo. Il Meeting sarà un’occasione per condividere buone pratiche, analizzare criticità e proporre soluzioni che mettano al centro i diritti e la salute dei cittadini e delle cittadine”.

La giornata sarà strutturata in tre tavole rotonde che affronteranno altrettanti temi di grande attualità.

“Forze dell’ordine, politiche sociali e riduzione del danno: un nuovo dialogo” sarà il primo tema all’ordine del giorno, per costruire un approccio cooperativo tra operatori della riduzione del danno, forze dell’ordine e servizi sociali e garantire trasparenza, convivenza sociale e qualità della vita urbana.

“Dipendenze oltre i confini: nuove sostanze, salute mentale e genere” sarà un’occasione per fare un focus sulle nuove sostanze psicoattive e sulle connessioni tra dipendenze, salute mentale e salute di genere, promuovendo prevenzione e interventi mirati.

La terza tavola rotonda, dal titolo “LEA, riduzione del danno e pratiche locali di accesso ai servizi sociali e sanitari”, proporrà una riflessione sulle azioni necessarie per implementare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nelle politiche di riduzione del danno, tenendo conto delle diversità territoriali e delle necessità emergenti.

La partecipazione agli incontri è gratuita, ma i posti sono limitati. Informazioni e iscrizioni si trovano alla pagina https://www.eventbrite.com/e/rete-elide-meeting-nazionale-tickets-1203589070309?aff=oddtdtcreator

ELIDE è una rete nazionale che riunisce enti locali impegnati a promuovere, nell’ambito delle azioni per affrontare il fenomeno di consumo di sostanze stupefacenti, un approccio integrato, basato sui diritti umani, la salute pubblica e la riduzione del danno. La rete si pone l’obiettivo di superare le politiche esclusivamente repressive, favorendo strategie locali capaci di affrontare il fenomeno delle dipendenze in maniera efficace, inclusiva e basata su evidenze scientifiche.

Redazione