UE. ASSESSORE BEDUSCHI: ANCHE LOMBARDIA PRETENDE CHIAREZZA SU FONDI A LOBBY GREEN

(mi-lorenteggio.com). Milano, 23 gennaio 2025 – L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi commenta le notizie rivelate dal quotidiano olandese De Telegraaf, secondo cui la Commissione europea avrebbe destinato fondi pubblici per finanziare una rete di Ong incaricata di promuovere l’agenda green dell’ex commissario Frans Timmermans. “Anche se Timmermans smentisce – dichiara Beduschi – questi fatti confermerebbero quello che sosteniamo da tempo e cioè che il Green Deal, anziché essere una rivoluzione ecologica al servizio dei cittadini e dei territori, sembra sempre più indirizzato verso interessi economici che si celano dietro la facciata della sostenibilità. Stiamo assistendo a un disegno che favorisce un modello di agricoltura industriale e centralizzata, che nulla ha a che vedere con l’idea originale di tutela ambientale”. Regione Lombardia, da sempre al fianco delle proprie imprese e comunità locali, ribadisce la necessità di una profonda revisione delle politiche europee, che parlino realmente di innovazione sostenibile basata sull’applicazione di tecnologie e innovazione. “Non possiamo accettare – prosegue Beduschi – un’Europa che sostenga agende indirizzate a rafforzare i potentati economici legati a bioreattori, brevetti e grandi filiere industriali multinazionali, che niente hanno a che vedere con l’agricoltura dei territori. Anche in Italia, purtroppo, qualcuno lavora per screditarla senza nessuna base scientifica, con lo scopo di farla scomparire”. “Questo – continua l’assessore – potrebbe essere solo il primo capitolo di una vicenda molto più complessa, in cui emergono meccanismi lobbistici che forse saranno legali, ma certamente sono sempre meno etici. È inaccettabile che i fondi europei, pagati dai cittadini, finiscano per sostenere progetti guidati dai potentati economici piuttosto che dall’interesse collettivo. La Lombardia, tra le prime regioni agricole d’Europa, è per il patto tra agricoltura e scienza, mentre evidentemente qualcuno preferisce abbracci letali con la finanza”.