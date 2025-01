Ue, Tovaglieri (Lega), scandalo green rimette in discussione tutto Green Deal

(mi-lorenteggio.com) Strasburgo, 23 gennaio 2025 – “Lo scandalo green portato alla luce dal quotidiano olandese De Telegraaf rimette in discussione tutto il Green Deal. Se infatti le indiscrezioni dovessero essere confermate, il processo legislativo che ha portato al varo della Svolta Verde potrebbe essere stato inficiato se non addirittura pilotato. Chiediamo quindi alla Commissione UE di rivedere l’impianto delle norme approvate, a partire da quelle destinate ad avere l’impatto più drammatico sull’industria e sulla crescita, come lo stop motori 2035”.

Lo dichiara l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, membro della commissione Industria del Parlamento europeo.

