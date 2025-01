WILLIE PEYOTE: dopo Sanremo instore tour in 6 città italiane

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2025. Il prossimo 14 febbraio WILLIE PEYOTE pubblicherà “SULLA RIVA DEL FIUME”, 12 tracce che raccolgono la prima parte del progetto “Sulla riva del fiume” (pubblicato solo in digitale lo scorso 26 aprile) e 4 inediti tra cui il brano in gara nella sezione Campioni della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana “Grazie ma no grazie”, brano che i giornalisti presenti agli ascolti ufficiali hanno accolto più che positivamente sottolineando come Willie Peyote si sia ritagliato al Festival un ruolo perfettamente in linea con la sua storia e la sua scrittura, sempre tagliente e ironica.

Al rientro dalla kermesse sanremese, Peyote partirà per un instore tour in esclusiva per Feltrinelli Librerie durante il quale avrà l’occasione di incontrare il pubblico e raccontare qualcosa di più sul suo nuovo progetto e su “Grazie ma no grazie”.

Queste gli appuntamenti organizzati in Feltrinelli:

martedì 18 febbraio TORINO Capodoglio (Murazzi del Po’ Gipo Farassino 37) ore 18:00

mercoledi 19 febbraio BOLOGNA Feltrinelli Piazza Ravegnana ore 18:00

giovedi 20 febbraio MILANO Feltrinelli Piazza Piemonte ore 18:30

venerdì 21 febbraio NAPOLI Feltrinelli Stazione Piazza Garibaldi ore 18:00

sabato 22 febbraio BARI Feltrinelli Via Melo ore 16:30

domenica 23 febbraio ROMA Feltrinelli Appia ore 18:30

Willie Peyote tornerà al festival a 4 anni di distanza dalla sua prima fortunata partecipazione nel 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, singolo che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini e il disco di Platino e la sesta posizione nella classifica finale su 26 artisti quell’anno in gara.

Questa la tracklist completa di “SULLA RIVA DEL FIUME”:

1.⁠ ⁠Grazie ma no grazie

2.⁠ ⁠Cosa te ne fai

3.⁠ ⁠Sulla riva del fiume

4.⁠ ⁠Giorgia nel Paese che si meraviglia

5.⁠ ⁠Buon Auspicio

6.⁠ ⁠Piani

7.⁠ ⁠Narciso

8.⁠ ⁠Chissà (feat. Ditonellapiaga)

9.⁠ ⁠Cowboy

10.⁠ ⁠L’ultima lacrima

11.⁠ ⁠Polvere

12.⁠ ⁠La legge di Murphy

L’album è disponibile per il preorder in versione digitale, vinile (disponibile in versione nero+post in tutti gli store e in versione blu+ post in esclusiva sullo store Universal) e cd (versione standard in tutti gli store e in versione numerata autografata in esclusiva sullo store Universal) a questo link: https://williepeyote.bio.to/sullarivadelfiumeALBUM