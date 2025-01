Bollate: Avviso pubblico per contributi alle iniziative culturali

Bollate: Avviso pubblico per contributi per attività ricreative

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 24 gennaio 2025. E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la concessione di contributi per le attività ricreative e per il tempo libero svolte da soggetti pubblici e privati.

La procedura è finalizzata a concedere un contributo di 1.500 euro per l’anno 2025 a chi, soggetto pubblico o privato, organizza iniziative ricreative per il tempo libero sul territorio comunale a favore della cittadinanza, con l’obiettivo di migliorare l’aggregazione sociale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 10 febbraio 2025. Le domande vanno inviate a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: protocollo@comune.bollate.mi.it o a mezzo PEC all’indirizzo comune.bollate@legalmail.it.

Tutta la documentazione cliccando qui (xxxx)

Per informazioni scrivere a: sport@comune.bollate.mi.it