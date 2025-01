Bollate. Due appuntamenti con gli Open day dei nidi comunali

Tornano gli open day online dei nidi comunali per far conoscere le attività ai genitori dei piccoli che si iscriveranno per l’anno educativo 2025/2026. Durante gli incontri saranno presentate le linee pedagogiche, l’organizzazione del servizio, le modalità di inserimento dei bambini. Inoltre verranno fornite le informazioni sulle modalità di iscrizione, la tempistica di risposta e le più comuni scadenze amministrative. Infine sarà lasciato ampio spazio alle domande che i partecipanti vorranno porre. Gli open day sono riservati alle famiglie dei bambini di età da 0 a 3 anni nati a partire dall’1 gennaio 2023.

Ecco le date degli incontri: Il Giardino dei Ciliegi, via Verdi 25 OPEN DAY sabato 25 gennaio dalle 10 alle 11. P er info telefonare al numero: 02 38302454



° Il Giardino dei Lillà, via Mameli 14

OPEN DAY sabato 1 febbraio dalle 10 alle 11. Per info telefonare al numero: 02 3513025

Le iscrizioni sono aperte dall’1 febbraio al 2 marzo 2025.

Per informazioni

Ufficio Prima infanzia,

da lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Tel. 02.350.05.487; Email serviziprimainfanzia@comune.bollate.mi.it

