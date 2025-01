Buccinasco – La Memoria da trasmettere alle nuove generazioni

Saranno dedicate soprattutto a ragazze e ragazzi delle scuole le iniziative

promosse dall’Amministrazione comunale in occasione del 27 Gennaio,

data in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto. Nella mattinata di martedì

28 gennaio all’Auditorium Medini lo spettacolo “Farfalle”; presso la scuola

di via Emilia la mostra proposta dall’ANPI. Per tutti, adulti e ragazzi,

appuntamento speciale del cineforum con “Wonder: white bird” mercoledì

29 gennaio

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 gennaio 2025 – A 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz il 27 gennaio 1945, celebrare la Giornata della Memoria è un dovere civico e morale soprattutto perché le nuove generazioni, ormai quasi prive di testimoni diretti, possano conoscere cosa è stato, come ci ha insegnato Primo Levi nel suo romanzo “Se questo è un uomo”.

“Attraverso vari linguaggi dell’arte – dichiara Martina Villa, assessora alla Cultura – anche quest’anno faremo memoria della tragedia della Shoah, ragionandone in particolare con i più giovani: abbiamo deciso di investire sui ragazzi e sulla scuola, perché sentiamo l’urgenza di non far perdere loro il ricordo di una pagina fondamentale della nostra storia, anche per comprendere il mondo in cui viviamo oggi. Invitiamo inoltre tutta la cittadinanza a partecipare al cineforum di mercoledì prossimo”.

L’ANPI di Buccinasco sez. Fulvio Formenti lunedì 27 gennaio presenterà agli studenti della scuola secondaria di primo grado di via Emilia la mostra realizzata dall’Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) dal titolo “Lager SS. Sterminio in Europa tra due guerre mondiali”. La mostra negli anni scorsi è stata allestita anche in biblioteca e all’Istituto Padre Pino Puglisi nel plesso di via Tiziano.

Su richiesta dei docenti, nella mattina di martedì 28 gennaio all’Auditorium William Medini di via Tiziano, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Messinscena, presenta invece lo spettacolo “Farfalle” di e con Andrea Robbiano. Uno spettacolo nato dall’intento di cercare una strada diversa e utile per raccontare l’ideazione dei campi di concentramento, con la narrazione dell’esperienza vissuta dai deportati della Shoah nei lager nazisti. Allo spettacolo assisteranno gli studenti delle scuole secondaria di primo grado dell’Istituto Padre Pino Puglisi e dell’Istituto Rita Levi Montalcini.

Per tutti, adulti e ragazzi, il film “Wonder: White bird” che sarà proiettato all’Auditorium Medini mercoledì 29 gennaio alle ore 21, in un appuntamento speciale dedicato alla Giornata della Memoria della rassegna cinematografica “Cinema, mon amour”, organizzata dall’assessorato alla Cultura e curata da Pino Nuccio. Alla storia di una giovane ebrea nascosta da un ragazzo e dalla sua famiglia nella Francia occupata dai nazisti, si intrecciano i temi del bullismo, della possibilità di cambiare e del valore della gentilezza.

