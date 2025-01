Buccinasco – Progetto di riqualificazione ambientale per via Scarlatti

Nell’ambito degli interventi di manutenzione del verde, si lavora per

rendere finalmente fruibile lo spazio verde comunale. Un progetto

sperimentale che sorprenderà la cittadinanza nella prossima primavera

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 24 gennaio 2025 – Sarà finalmente fruibile dalla cittadinanza lo spazio

verde di via Scarlatti, all’angolo di via Romagna, acquisito dall’Amministrazione comunale.

Oggi non utilizzato e nascosto da una siepe, l’area in questi giorni è oggetto di un nuovo progetto di riqualificazione ambientale (in via sperimentale), eseguito nell’ambito degli ultimi interventi di manutenzione invernale che coinvolgono anche le aree cotonali del territorio.

I lavori sono iniziati giovedì 23 gennaio: l’area sarà fruibile in primavera, quando si organizzerà un piccola festa di inaugurazione per svelare il piccolo progetto di riqualificazione ambientale con elementi nuovi e colorati.

