Cesano Boscone (MI) – Shoah: la musica del violino di Auschwitz per non dimenticare

In occasione delle celebrazioni del “Giorno della memoria”, sabato 25 gennaio alle ore 21, nella Sala delle carrozze di Villa Marazzi si terrà il concerto “Musica per non dimenticare la Shoah”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 gennaio 2025 – Sarà la musica e la storia del violino di Auschwitz ad aprire la serie di appuntamenti che l’amministrazione comunale, in collaborazione con la sezione locale dell’ANPI “Giovanni Bertolini”, ha organizzato per celebrare l’80° anniversario dell’ingresso

dell’Armata Rossa nel campo di concentramento presente nella città polacca di Oświęcim, liberazione

che sancì la fine della Shoah.

«Il 2025 segna l’ottantesimo anniversario della Liberazione – commenta il sindaco Marco Pozza –

prima di Auschwitz, il 27 gennaio del 1945, e poi dell’Italia dalla dittatura nazifascista, il 25 aprile.

Oggi più che mai è importante ricordare le vittime innocenti di un’ideologia bestiale che affondava le

sue radici sull’idea della superiorità razziale. Non bisogna mai abbassare lo sguardo o far prevalere

l’indifferenza di fronte a fatti che, ancora oggi e con il coinvolgimento di molti giovani, mirano a dare

valore a scelte e azioni del passato che hanno determinato la privazione dei diritti, delle libertà e della

vita di milioni di persone».

La prima iniziativa in programma è il concerto “Musica per non dimenticare la Shoah”, che si terrà

sabato 25 gennaio alle ore 21, nella Sala delle carrozze di Villa Marazzi, in via D. Alighieri 47.

Suonando il violino che Eva Maria Levy portò con sé nella sua fatale deportazione ad Auschwitz,

Alessandra Sonia Romano – accompagnata da Nadio Marenco alla fisarmonica e da Elda Olivieri come

voce recitante – farà raccontare “in prima persona” allo strumento la sua storia. La narrazione sarà

intercalata, sovrapposta e strettamente legata con l’esecuzione di musiche appartenenti anche alla

cultura ebraica.

L’appuntamento verrà riproposto per gli studenti mercoledì 29 gennaio alle ore 10 al teatro Cristallo, all’interno del “Progetto scuola” finanziato dall’amministrazione comunale.

La celebrazione istituzionale si terrà lunedì 27 gennaio con una fiaccolata nelle vie del centro con

partenza alle ore 20.15 dall’“Albero dei Giusti tra le nazioni” di via Nilde Iotti.

A seguire, alle ore 21 nella Sala delle Carrozze di Villa Marazzi Giuliano Parolini si esibirà nel monologo

“Sono tornato da un lungo viaggio. Mi racconto 1943 – 1945”, tratto dalla testimonianza della

prigionia in Germania di Gustavo Parolini.

Redazione