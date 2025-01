Giorno della Memoria 2025, i contenuti speciali del Festival della Comunicazione online per le scuole

A ottant’anni dalla liberazione di Auschwitz, disponibili sui canali digitali del

Festival della Comunicazione il videoracconto di Aldo Cazzullo “Il Giorno della

Memoria. Una giornata particolare” e il podcast “Il senso della memoria:

storie, voci, identità” con il contributo di Furio Colombo.

(mi-lorenteggio.com) Camogli, 24 dicembre 2024. Con l’avvicinarsi della ricorrenza di lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria 2025 e ottantesimo anniversario dalla liberazione di Auschwitz, il Festival della Comunicazione di Camogli propone una serie di contenuti online – gratuiti e on demand – dedicati anche alle scuole di tutta Italia.

Da pochi giorni è disponibile “Il Giorno della Memoria. Una giornata particolare”, l’apprezzatissimo

videoracconto di Aldo Cazzullo in dialogo con il direttore del Festival Danco Singer, registrato live al

Teatro Sociale di Camogli alla presenza di oltre 400 studentesse e studenti, insegnanti e dirigenti

scolastici della Rete Merani – Levante Ligure. Aldo Cazzullo, con il suo inconfondibile e coinvolgente

modo di raccontare gli eventi salienti della nostra storia e della nostra identità italiana, si ispira agli

imprescindibili elementi storici che fondano il Giorno della Memoria per trasmettere il valore della

Memoria nel nostro oggi e per il nostro domani. Per ciascuno di noi, per le nostre società così

complesse ed esposte alle grandi sfide globali e per il nostro Paese. Perché non basta dire “io non

c’ero”: dobbiamo prendere coscienza delle nostre responsabilità, rimediare ai danni che si sono

compiuti ed evitare che analoghi danni si possano fare ancora.

Il video dell’evento, organizzato da Frame – Festival della Comunicazione e dal Comune di Camogli

In collaborazione con le scuole della Rete Merani Levante Ligure e possibile anche grazie alsupporto

di MyEdu (piattaforma di didattica digitale e partner del Ministero dell’Istruzione), Rotary Club

Portofino – Distretto 2032 e Basko, è disponibile sia su canale YouTube del Festival della

Comunicazione www.youtube.com/@FestivalComunicazioneit sia attraverso la pagina dell’evento:

www.framecultura.it/incontro-cazzullo-memoria-2025.

Nella stessa direzione va l’invito del Festival della Comunicazione a riascoltare il podcast “Il senso

della memoria: storie, voci, identità”, una audio-staffetta delle più autorevoli voci del panorama

culturale italiano sul senso della Memoria. Al progetto hanno aderito molti dei più noti volti della

cultura italiana: insieme a Furio Colombo, da poco scomparso e dalla cui iniziativa parlamentare fu

istituito nel nostro paese a partire dal Duemila il Giorno della Memoria, il podcast ospita le voci di

Gherardo Colombo, Pietrangelo Buttafuoco, Aldo Cazzullo, Cinzia Leone, Paolo Crepet, Marcello

Flores, Miguel Gotor, Stefano Massini, Andrea Riccardi, Mirella Serri, Massimo Recalcati, Roberto

Cotroneo e Federico Fubini.

Il podcast indaga il senso che ha ancora oggi il Giorno della Memoria e si inserisce nel solco di una

ricca produzione audio targata Frame – Festival della Comunicazione, con una pluriennale tradizione

alle spalle. Tra le pubblicazioni affini si ricorda per esempio l’inedito “Speciale Eco – Educare

all’odio”, uscito in occasione del Giorno della Memoria 2022, che analizza e smonta criticamente i

pregiudizi e le storture che inondano “La difesa della razza”, la rivista che fu emblema del razzismo

fascista e la cui lettura continua a offrire spunti di cocente attualità. Il podcast include, oltre al

fondamentale contributo di Valentina Pisanty, parti originali di Umberto Eco e l’introduzione di

Danco Singer. Ancora, pubblicato in occasione del novantesimo anniversario della nascita di

Umberto Eco, il podcast “Contro la perdita della memoria”, che porta a rivivere l’emozione della

lectio che tenne all’ONU il 21 ottobre del 2013 davanti ai rappresentanti del mondo intero. Tutti i

podcast sono disponibili gratuitamente su www.framecultura.it/incontro-cazzullo-memoria-2025.

Redazione