Guardare al futuro con tecnologia e competenze innovative per l’aerospazio: il Presidente Spada visita Thales Alenia Space

(mi-lorenteggio.com) Gorgonzola (MI), 24 gennaio 2025 – Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, ha visitato quest’oggi il sito di Thales Alenia Space di Gorgonzola, eccellenza del territorio nella filiera dell’aerospazio, insieme a una delegazione composta da Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia; Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda; Nicola Fracassi, Presidente di Zona Adda Martesana di Assolombarda; Ilaria Scaccabarozzi, Sindaca di Gorgonzola.

Thales Alenia Space Italia, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), è un’azienda manifatturiera nel settore spaziale a livello globale che da oltre quarant’anni fornisce soluzioni ad alta tecnologia per Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, ricerca scientifica e infrastrutture orbitali. Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, ha illustrato nel corso della visita le peculiarità del sito di Gorgonzola, dove lavorano 215 dipendenti in 4000 m2 di spazi organizzati in open space e una camera pulita di 400 m2 (ISO 8).

All’interno di questa sede sono state sviluppate negli anni competenze nella progettazione e sviluppo di apparati per applicazioni spaziali che servono prestigiose missioni per l’Osservazione Terrestre, le Telecomunicazioni e la Navigazione. Non mancano equipaggiamenti per le missioni scientifiche, sotto l’egida dell’Agenzia Spaziale Europea e dell’Agenzia Spaziale Italiana. La missione attuale del sito di Gorgonzola è il presidio dei prodotti Digitali e, in particolare, i Computer di Bordo, gli apparati di Navigazione, ricevitori dei segnali GPS e Galileo, le Memorie di Massa e i sistemi di Collaudo test e validazione.

Il sito è impegnato in importanti missioni nazionali ed internazionali quali COSMO-SkyMed Second Generation, GRACE-C, SICRAL3, COPERNICUS, GALILEO, IRIDE, PLATINO, Mars Sample Return, LUNAR GATEWAY.

La visita è stata, inoltre, l’occasione per un confronto tra gli attori istituzionali presenti sulla strategicità della filiera dell’aerospazio per la sicurezza e la competitività del territorio, del Paese e dell’Europa. Secondo i dati del Lombardia Aerospace Cluster, la Lombardia genera in questo settore un fatturato complessivo di 6,3 miliardi di euro grazie a un distretto che costituisce un sistema integrato che unisce conoscenze tecnologiche all’avanguardia, competenze scientifiche e imprese, all’80% PMI. Parlando di esportazioni, l’aerospazio lombardo, secondo l’Istat, ha generato nei primi 9 mesi del 2024 un export di 1,4 miliardi di euro, con un incremento del +21,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“La difesa è il nodo politico principale su cui i governi europei si giocheranno il consenso nei prossimi anni, ma anche quello in cui Bruxelles si giocherà il proprio posto nel mondo – ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda –. L’aerospazio gioca un ruolo decisivo e nel nostro territorio esprime un’eccellenza internazionale, grazie a un ecosistema industriale fatto di filiere, relazioni con imprese e università, tecnologie all’avanguardia, investimenti in ricerca e sviluppo, attenzione alla sostenibilità. Per questo motivo oggi siamo in Thales Alenia Space Italia, una realtà all’avanguardia di un settore che è un acceleratore per tutto l’ecosistema produttivo in termini di innovazione, elemento imprescindibile della competitività e salute di un Paese. Investire sempre di più sull’aerospazio significa, quindi, sviluppare progresso tecnologico e rappresenta una scelta strategica per rafforzare la sicurezza nazionale ed europea sul solco dell’asse transatlantico: un tema che, soprattutto nel difficile contesto geopolitico attuale, deve essere al primo punto dell’agenda politica ed economica dei Governi e delle Istituzioni europee”.

“E’ con grande soddisfazione che abbiamo accolto oggi in visita il Presidente di Assolombarda presso il nostro stabilimento di Gorgonzola. Questo incontro rappresenta un momento significativo per rafforzare il legame tra il settore industriale e le istituzioni, sottolineando l’importanza delle competenze sviluppate nel nostro sito – ha dichiarato Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia -. Negli anni, Thales Alenia Space ha costruito una solida reputazione nella progettazione e sviluppo di apparati per applicazioni spaziali, con un impatto notevole su prestigiose missioni dedicate all’Osservazione Terrestre, alle Telecomunicazioni e alla Navigazione. Nello specifico lo stabilimento di Gorgonzola si concentra sul presidio dei prodotti Digitali, in particolare nello sviluppo e nella produzione dei Computer di Bordo, degli apparati di Navigazione, dei ricevitori dei segnali GPS e Galileo, nonché delle Memorie di Massa e dei sistemi di Collaudo test e validazione. Queste competenze sono fondamentali per garantire l’affidabilità e l’efficienza dei sistemi spaziali su cui tanto contano le nostre istituzioni e i nostri clienti”.

Redazione

Foto 1, da sinistra: Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda; Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia; Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia; Ilaria Scaccabarozzi, Sindaca di Gorgonzola; Gianluca Villa, Assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Gorgonzola.

Foto 2, da sinistra: Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda; Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia