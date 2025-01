per sostenere la lotta di sindaci, cittadini e associazioni ambientaliste. Ritengo positiva la decisione del presidente della Provincia di Lodi di avviare una Inchiesta pubblica di carattere ambientale. É la prima volta che accade in Lombardia»

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 24 gennaio 2025. Domani mattina, alla manifestazione indetta dalle amministrazioni comunali di Castiraga Vidardo e Sant’Angelo Lodigiano a cui hanno aderito numerose associazioni ambientaliste del territorio, sarà presente anche il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Onorio Rosati.

«Parteciperò alla marcia di domani nel Lodigiano per sostenere la lotta dei sindaci, delle associazioni ambientaliste e dei cittadini contro l’ampliamento dell’inceneritore. Positiva la decisione assunta dal presidente della Provincia di Lodi di indire, prima volta in Lombardia, una Inchiesta pubblica di carattere ambientale per garantire un maggior coinvolgimento nella decisione da parte del territorio».

