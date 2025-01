La Statale per il Giorno della Memoria: proiezione del docufilm “Liliana”, sulla vita di Liliana Segre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2025. Lunedì 27 gennaio l’Università degli Studi di Milano celebra il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime della Shoah, con la proiezione del docufilm “Liliana” e la presentazione di tre volumi nell’incontro “La Statale e la Memoria tra scrittura e conservazione”.

Nell’Aula Magna di via Festa del Perdono 7, verrà proiettato alle 17.00 il docufilm “Liliana”, dopo i saluti istituzionali di Marina Brambilla, rettrice della Statale, e l’introduzione di Ruggero Gabbai, regista e autore della pellicola, e di Sergio Harari, docente di Medicina interna all’Università degli Studi di Milano.

Il docufilm ripercorre la vita di Liliana Segre, dalla deportazione alla perdita del padre, fino all’impegno civile nel trasmettere, soprattutto ai giovani, il suo messaggio di libertà e uguaglianza. Il ritratto della Senatrice è ricostruito attraverso interviste e materiali d’archivio inediti, raccolti e custoditi dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, e testimonianze dei figli, nipoti e personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Enrico Mentana, Fabio Fazio e Geppi Cucciari.

Per partecipare è necessario registrarsi.

In mattinata, l’incontro “La Statale e la Memoria tra scrittura e conservazione” presso la Sala di Rappresentanza in via Festa del Perdono 7 alle ore 10.00, presenta tre volumi sul tema.

Il primo volume, “Razzismo in cattedra” di Emanuele Edallo, presentato da Marco Cuzzi, docente di Storia contemporanea alla Statale, esplora l’impatto della legislazione antiebraica del 1938 sulla vita dell’università e racconta le vicende personali e scientifiche di alcune figure accademiche.

Il secondo volume, “Le radici del male. Antisemitismo e Costituzione” di Nannerel Fiano, presentato da Eduardo Gianfrancesco, docente di Diritto costituzionale all’Università di Modena e Reggio Emilia, esplora il legame tra l’antisemitismo e la Costituzione, focalizzandosi sulle discriminazioni subite dagli ebrei nel tempo e analizza le sfide attuali nel contrastare l’odio antisemita, anche alla luce dei recenti eventi in Medio Oriente.

Il terzo volume, “Domani mattina. La memoria nelle parole dei lager nazisti” di Leonardo Zanchi, presentato da Giuseppe Polimeni, docente di Storia della lingua italiana alla Statale, consente di rileggere e comprendere la quotidianità dentro al campo attraverso la lingua.

A conclusione dell’incontro sarà presentato l’archivio “Aldo Carpi e Maria Arpesani“, conservato al Centro Apice dell’Università degli Studi di Milano, che raccoglie la corrispondenza del pittore custodita dalla moglie Maria Arpesani. Aldo Carpi, sopravvissuto alla deportazione e al campo di concentramento, rientrò in città nel luglio 1945 e ci lasciò una drammatica testimonianza della sua esperienza sul “Corriere d’Informazione” del 2 gennaio 1946. Interverranno Paolo Rusconi, docente di Storia dell’arte contemporanea e presidente del Centro Apice, e Roberta Cesana, docente di Scienze del libro, del documento e coordinatrice scientifica del Centro Apice della Statale.

Per partecipare è necessario registrarsi.

Nell’ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, martedì 21 gennaio alle ore 18 è stata inaugurata, alla presenza della rettrice della Statale Marina Brambilla, presso il Memoriale della Shoah di Milano, la mostra “L’Università̀ di Milano e le leggi antiebraiche”, incentrata sull’impatto dell’applicazione delle leggi razziali del 1938 presso l’Ateneo milanese, curata da Emanuele Edallo, Yuri Gallo, Luca Natali e Giovanni Rota. I documenti esposti, patrimonio della Statale e della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea-CDEC, consentiranno di seguire l’iter della legislazione antiebraica e di soffermarsi su alcune delle figure rilevanti di docenti e assistenti universitari.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 22 gennaio al 23 febbraio, per informazioni sulla visita scrivere a prenotazioni@memorialeshoah.it

Redazione