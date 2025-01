Minacce di morte eurodeputato Silvia Sardone

Scurati (Lega): “Sinistra tace perché è donna della Lega? Avanti con battaglia contro estremismo islamico”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2025 – “Esprimo nuovamente la mia solidarietà all’On. Silvia Sardone della Lega per le ripetute minace di morte a lei e ai suoi famigliari per aver denunciato e preso posizione sulle violenze in piazza Duomo, l’orribile pratica del Taharrush gamea, e contro l’estremismo islamico spesso diffuso nelle moschee abusive. Dove sono le donne di sinistra capaci di indignarsi per qualsiasi cosa e a scendere in piazza a manifestare? Questo vale purché le vittime non siano della Lega? Purtroppo, dobbiamo constatare, ancora una volta, il silenzio assordante di certa politica e l’odio profondo del mondo islamico verso chi si permette di esprimere concetti e verità scomode”.

Lo dichiara Silvia Scurati Consigliere regionale della Lega a seguito delle ennesime minacce di morte all’eurodeputata Silvia Sardone.