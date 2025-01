POSTE ITALIANE CELEBRA I 100 ANNI DI UNA STORIA TUTTA ITALIANA CON UNO SPECIALE ANNULLO POSTALE DEDICATO ALL’AZIENDA BALMA, CAPODURI & C S.P.A.

Venerdì 24 gennaio presso Milano Home a Rho Fiera

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2025 – Poste Italiane partecipa alla mostra Milano Home presso Rho Fiera per celebrare, con uno speciale annullo filatelico, 100 anni di una storia tutta italiana, la storia dell’azienda Balma, Capoduri & C. S.p.A.

L’azienda è una delle eccellenze del Made in Italy con i suoi prodotti iconici come la colla Coccoina e le famose cucitrici a marchio Zenith.

Balma, Capoduri & C. S.p.A. è stata ricordata lo scorso anno con uno speciale francobollo e quest’anno durante la manifestazione Milano Home, manifestazione giunta alla seconda edizione dedicata al mondo dell’abitare e dell’home decor, presso lo stand di Poste Italiane è stato presentato lo speciale annullo.

Presso lo stand di Poste Italiane si potranno inoltre acquistare le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere e libri per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 24 gennaio, sarà disponibile presso lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Settimo Milanese, per i sessanta giorni successivi al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.

Redazione