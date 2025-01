Rho. Ecco i vincitori del concorso “I tuoi auguri natalizi in buona compagnia”

Premiati in Municipio i primi classificati, due menzioni speciali

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 gennaio 2025 – Il concorso “I tuoi auguri natalizi in buona compagnia” ha ottenuto un notevole riscontro. Decine di famiglie hanno inviato le fotografie scattate indossando maglioni, cappelli e decorazioni natalizie. L’iniziativa ha permesso di riunirsi e vivere momenti in allegria, cercando il modo migliore per ritrarre tutto il nucleo familiare o un gruppo di persone o una associazione. Si è scatenata la creatività e i risultati dimostrano quanto impegno alcuni abbiano investito: difficile scegliere chi premiare, si è puntato, come previsto dalle norme del concorso, sulla fantasia dei partecipanti.

I primi classificati sono stati invitati in Municipio la sera di giovedì 23 gennaio 2025 per ricevere i premi, un momento caratterizzato davvero dall’entusiasmo dei partecipanti coinvolti. Erano presenti il Sindaco Andrea Orlandi e il vicesindaco Maria Rita Vergani, artefice del concorso.

Questi i premiati:

Al primo posto “Zappa family”, con l’immagine inviata da Nadia Marazzi: le caselle, stile calendario di Avvento, con le foto di ogni componente della famiglia, nonni, figli e nipotini, insieme con gatto e coniglio, formano un albero di Natale. Realizzarla è stata “occasione di risate e coinvolgimento di tutti quanti”. Hanno vinto biglietti omaggio per godersi un film proposto all’Auditorium di via Meda da Barz And Hippo, durante le serate di Cin&Città o nei week end.

Al secondo posto le ragazze dello Studio Danza Roberta Lupi, con l’immagine inviata dalla insegnante Alessandra Losa che precisa: “Una foto scattata con grande partecipazione e divertimento delle nostre meravigliose allieve”. Nello scatto le ventinove ragazze indossano tutte maglioni a tema natalizio, calze o cappellini rossi e sono nelle posizioni da ballerina, chi in spaccata chi con una gamba sollevata in arabesque. Hanno vinto un ingresso collettivo al Parco Avventura del Molinello Play Village, da utilizzare in primavera.

Al terzo posto due scatti parimerito:

la famiglia Ghiani che, vista la notizia del concorso, si è organizzata stirando su 47 magliette nere stencil colorati ordinati online con la scritta “Christmas family – Making Memories together” (creare ricordi insieme) e nella foto di gruppo ha fatto partecipare anche chi era assente attraverso simpatici cartonati. “Siamo sei fratelli – hanno spiegato le persone presenti – Tutti con le rispettive famiglie ci riuniamo per Natale ogni anno, si cucina, si mangia e ci si diverte insieme fino a tarda sera. L’idea del concorso ci è piaciuta subito e ci siamo attivati per realizzare le magliette”.

la famiglia Dell’Acqua che ha acquistato le felpe con la scritta “Rho” e ha disposto i più giovani su una scala a formare un albero di Natale. “Ci è sembrata una idea divertente, in particolare per coinvolgere i ragazzi e rilanciare il nome della nostra città”.

Per tutti i partecipanti di questi due gruppi una matita a marchio “Rho” e, per ciascuna delle due famiglie, una confezione del Birrificio Rhodense e un angelo porta-pianta in ceramica offerto da Viridea.

Ci sono altre foto che meritano almeno una menzione: Alberto Scamurra vive da solo, lavorando per consegne di ordini online si è sentito un po’ come Babbo Natale e si è vestito da alberello con vari decori. Un premio alla simpatia dimostrata e alla voglia di aderire alla proposta comunale. Per lui una tazza a marchio “Rho” grazie all’Official Point gestito dalla iGix srl.

Altra menzione speciale per gli anziani della Casa di riposo Perini della Fondazione Restelli: anziani ospiti della struttura, con operatori e assistenti, hanno pensato uno scatto sullo stile dei cinepanettoni, con la scritta “Un Natale in Rsa”. A ritirare il premio il direttore Giuseppe Re. Per loro un gagliardetto del Comune di Rho, la promessa di una visita del Sindaco dedicata ai protagonisti della foto e una grande soddisfazione: vedere esportata nelle prossime settimane all’Auditorium di via Meda, casa di Cin&Città, una mostra che raccoglie tutti gli scatti che compongono il calendario realizzato dalla Fondazione Restelli per il 2025 con gli anziani in posa come i protagonisti di film entrati nel mito, da “Colazione da Tiffany” ai “Blues Brothers”.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto partecipare, riunendosi per decidere pose e location dando un senso concreto al “filo che unisce” la nostra comunità, slogan del Natale 2024 in città e ringraziamo chi ha contribuito a offrire premi per i vincitori – commenta il Vicesindaco Maria Rita Vergani – Speriamo di avere favorito un po’ di allegria durante le festività natalizie, nostro intento era proprio riunire famiglie, gruppi e associazioni attorno all’idea di un Natale insieme. Non è possibile premiare tutti ma diffonderemo le immagini ricevute attraverso i nostri canali social. Non potevano mancare menzioni alla simpatia di chi, da solo, non ha perso l’occasione di partecipare al concorso e degli anziani che si sono dati da fare con il personale della Fondazione per uno scatto simpatico e divertente, arricchendo di un ulteriore cartellone da film la serie realizzata in occasione del calendario 2025”.

Nella foto i vincitori con il Sindaco Andrea Orlandi e il vicesindaco Maria Rita Vergani