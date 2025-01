S13 AL COLLASSO E VOLANTINAGGIO A LOCATE TRIULZI, NEGRI (PD): “PENDOLARI ESASPERATI,

CHIEDIAMO ALLA REGIONE DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO”

(mi-lorenteggio.com) Locate Triulzi, 24 gennaio 2025. “La S13 è un disastro figlio della malagestione di Fontana e della Regione: anni di ritardi, treni cancellati, caos cantieri, promesse mancate, rimborsi soppressi, comunicazione assente” è quanto denuncia il volantino distribuito questa mattina alla stazione di Locate Triulzi, che dà voce all’esasperazione dei pendolari della linea Suburbana S13 Pavia – Milano Passante – Milano Bovisa collega Pavia a Milano, attraversando il Passante Ferroviario.

“Abbiamo organizzato il volantinaggio insieme al PD locale, su iniziativa dell’assessore comunale Alessandro Rizzi – spiega il consigliere regionale del PD Simone Negri – e hanno partecipato anche il sindaco Davide Serranò e la presidente del consiglio comunale Andreina Prederi, oltre a tanti pendolari, iscritti e simpatizzanti”.

“La responsabilità del 79% dei ritardi è di Trenord e, di conseguenza, della Regione Lombardia e per questo torniamo a sollecitare la giunta regionale affinché intervenga al più presto per risolvere una situazione ormai disastrosa” sottolinea Negri, che sul tema ha appena presentato un’interrogazione.

Negri chiarisce poi le problematiche legate ai lavori in corso sulla tratta: “La direttrice è interessata dal quadruplicamento della linea ferroviaria Milano Rogoredo-Pavia, un’opera inclusa nel primo programma delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale. Nei prossimi mesi, i lavori provocheranno numerose interruzioni del servizio e pesanti disagi che si ripercuoteranno anche sul traffico urbano”.

“Agli ormai cronici problemi della S13 si aggiungono dunque nuovi disagi – prosegue il consigliere dem – con pendolari costretti ad attendere anche 90 minuti nelle ore di punta o a non riuscire nemmeno a salire sui treni. Un vero incubo”.

Ma come può intervenire la Regione? Nel documento presentato alla giunta lombarda sono state formulate richieste specifiche per limitare i disagi.

“Chiediamo innanzitutto di valutare la possibilità di far fermare, in caso di soppressioni o interruzioni della S13, alcuni treni regionali da e per Pavia presso le stazioni di Locate o Pieve Emanuele nelle fasce orarie di punta – riferisce Negri – Inoltre, è necessario impiegare treni con un maggior numero di carrozze negli orari di maggiore affluenza, programmare l’immissione in esercizio di ulteriori treni potenziati e fornire dettagli chiari sulle interruzioni previste a causa dei cantieri. Vogliamo anche sapere se Trenord abbia previsto alternative adeguate per mitigare i disagi a carico degli utenti”.

Nella foto: Negri-Rizzi-Serrano-Prederi

