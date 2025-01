Nicola de Cardenas, il cordoglio di Assolombarda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2025 – Il Presidente Alessandro Spada, il Direttore Generale Alessandro Scarabelli, il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Consiglio Generale e Assolombarda tutta esprimono il più profondo dolore per l’improvvisa scomparsa di Nicola de Cardenas, Presidente della sede di Pavia di Assolombarda.

Dichiarazione del Presidente Alessandro Spada e del Direttore Generale Alessandro Scarabelli:

“Nicola de Cardenas è stata una figura di grande importanza per la nostra Associazione, distinguendosi per il suo impegno sul territorio, che l’ha visto promotore appassionato di diverse iniziative, tra cui Pavia Capitale della Cultura d’Impresa. Lo ricorderemo per la sua competenza oltre che per le qualità umane. In questo momento Assolombarda si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo”.