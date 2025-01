Triennale Milano firma un’intesa con la Commissione saudita per i Musei nell’ambito degli accordi tra il Governo italiano e l’Arabia Saudita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2025. Domenica 26 gennaio 2025, a Riad, Triennale Milano e la Commissione per i Musei dell’Arabia Saudita hanno firmato un accordo per rafforzare la cooperazione culturale tra Italia e Arabia Saudita e sviluppare attività in ambito museale.

L’accordo rientra tra i numerosi protocolli di intesa sottoscritti in occasione della visita di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in Arabia Saudita. Tali intese, siglate sia a livello governativo che privato, riguardano il settore economico e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Alla tavola rotonda e alla cerimonia delle firme a Riad, assieme alle massime cariche istituzionali italiane e saudite, era presente per Triennale Milano la Direttrice generale Carla Morogallo.

L’accordo tra Triennale e la Commissione per i Musei dell’Arabia Saudita mira a rafforzare le relazioni culturali tra Italia e Arabia Saudita e a sviluppare iniziative congiunte che riflettano la rilevanza del patrimonio culturale dei due paesi. La collaborazione tra i due enti comprende diverse progettualità, tra cui l’attività di consulenza scientifica e supporto da parte di Triennale per lo sviluppo del Museo del Design in Arabia Saudita, lo scambio di mostre dedicate al design e all’architettura italiani e sauditi, lo sviluppo di programmi formativi e l’organizzazione di convegni e workshop.

Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, esprime la sua soddisfazione per la partnership con la Commissione per i Musei dell’Arabia Saudita, sottolineando come l’accordo rifletta il comune impegno per lo sviluppo di nuovi progetti che uniscono patrimonio e innovazione.

Per Ibrahim Alsanousi, CEO ad interim della Commissione per i Musei dell’Arabia Saudita, questo accordo rappresenta un significativo passo in avanti per rafforzare la cooperazione culturale tra il Regno saudita e l’Italia, con l’intento di offrire un’esperienza formativa e culturale che attiri visitatori e valorizzi l’identità del paese.

La firma di questo accordo si basa sul memorandum d’intesa firmato tra il Ministero italiano della Cultura e il Ministero saudita della Cultura, che punta a rafforzare la cooperazione tra i due paesi.

Nella foto: Cerimonia firma intesa con Commissione Saudita per i Musei_Presente Direttrice generale Carla Morogallo

Redazione